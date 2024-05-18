Минобороны: ВСУ потеряли более 690 солдат в зоне группировки «Юг»

Tекст: Вера Басилая

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, противник потерял более 690 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: гаубица М777 производства США, гаубица «Мста-Б», гаубица Д-20, артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также 100 мм противотанковая пушка «Рапира», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

В то же время, группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ и теробороне в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Артемовка ЛНР.

Отражена контратака ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Потери противника – до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 152 мм гаубицы Д-20 и 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Также за сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Семеновка, Майорск, Калиново и Новгородское ДНР. Отразили пять контратак ВСУ в районах Нетайлово, Уманское, Архангельское и Соловьево ДНР.Потери противника – до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ и пять автомобилей.

Кроме того поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие «Гиацинт-Б», 152 мм гаубица Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В Минобороны сообщили, что группировка «Восток» также заняла более выгодные рубежи, и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В то же время подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ – до 40 военнослужащих, два танка и три автомобиля, поражены: четыре 155 мм гаубицы М777 производства США, 155 мм буксируемая гаубица FН-70 производства Великобритании и 152 мм гаубица «Мста-Б».