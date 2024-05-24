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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    24 мая 2024, 21:57 • Новости дня

    Туск допустил открытие КПП «Бобровники» на польско-белорусской границе

    Туск: Польша может открыть КПП «Бобровники» на границе с Белоруссией в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Польские власти в ближайшее время могут открыть КПП «Бобровники» на границе с Гродненской областью Белоруссии, но только при отсутствии однозначно негативного мнения со стороны военного ведомства и погранслужбы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с жителями города Белостока.

    Польский премьер заявил, что открытие КПП разблокирует значительную часть польского малого и среднего бизнеса, который напрямую связан с белорусами и поляками, передает ТАСС.

    По его словам, решение может быть принято в ближайшие несколько дней, но при условии, что не будет возражений от военных и пограничников.

    Польша на фоне «безвиза» со стороны Белоруссии сообщала о закрытии погранперехода «Бобровники» в феврале 2023 года.

    23 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Сенатор Долгов: Варшава рискует стать стороной конфликта, если решит сбивать российские ракеты над Украиной

    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждаемая в Варшаве идея использовать польские ПВО для защиты украинского воздушного пространства абсолютно безрассудна. Если Польша приступит к реализации инициативы, это сделает ее стороной конфликта и приведет к трагическим последствиям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Он призвал поляков вспомнить уроки истории.

    «Польское руководство продолжает придерживаться разнузданной риторики по отношению к конфликту вокруг Украины», – сказал сенатор Константин Долгов. Он отметил, что уровень истерии и русофобии в Польше зашкаливает.  Тем не менее идею использовать системы ПВО Польши для защиты украинского воздушного пространства собеседник счел «болтанием языком».

    «Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. Отсюда и такие безответственные идеи», – пояснил парламентарий. 

    Долгов допускает, что поляков подзуживают немцы. Он напомнил, что ранее с инициативой защищать Украину средствами ПВО с территории Польши выступали депутаты Бундестага. «Германия исторически сыграла немалую роль в бедах поляков. То, что немцы занимаются провокационным подстрекательством, должно натолкнуть чиновников в Варшаве на определенные размышления», – считает спикер.

    При этом сенатор подчеркивает: если Польша приступит к реализации плана и начнет сбивать ракеты над Украиной, это сделает ее стороной конфликта. «Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», – добавил Долгов. Вместе с тем, как отметил собеседник, никакие польские средства ПВО не окажут серьезного влияния на ход военной операции.

    Сенатор на этом фоне призвал польское руководство вспомнить уроки истории. «Каждый раз, когда Варшава вынашивала какие-то агрессивные и провокационные замыслы, для поляков это заканчивалось трагически. Это повторялось много раз. Если они хотят повторения, то выбирают верный путь», – иронично заключил Долгов.

    Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», – цитирует его ТАСС.

    Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последним также предстоит согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИД Польши подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. «Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны», – отметил дипломат.

    По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная, как утверждали польские военные, «дальней авиацией РФ». МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств. Политолог Федор Лукьянов назвал тогда неявку российского посла в МИД Польши ответом на действия послов ЕС.

    Напомним, Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, сбивать цели над Украиной. Он сообщил, что обратился с такой идей к США, Польше и другим партнерам. «Мы готовы подписать все бумаги, что если будет сбита российская ракета над Украиной, то страны НАТО не будут нести ответственность за ущерб, причиненный падением или взрывом. Но все боятся эскалации», – говорил Зеленский в интервью агентству Reuters.

    Идею защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии, ранее озвучивали также в германском Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий.

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    23 мая 2024, 03:21 • Новости дня
    Польша задумалась о возможности сбивать российские ракеты над Украиной

    МИД Польши заявил об изучении Варшавой вопроса о возможности использовать свою ПВО против российских ракет над Украиной

    Польша задумалась о возможности сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Варшава изучает с правовой и технической точек зрения возможность применить свои системы ПВО против российских ракет над территорией Украины, сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский.

    Вронский сообщил, что «решений по этому вопросу еще не принято». Он подтвердил, что Киев направлял такую просьбу, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По версии Вронского, переговоры стартовали после того, как в марте российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. Спор идет вокруг того, следует ли Польше сбивать такие ракеты над территорией Украины и каковы могут быть юридические последствия.

    При этом возможность передачи элементов польской системы ПВО Украине «вообще не обсуждается», такой возможности нет, сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Дмитрий Кулеба призвали западных союзников сбивать российские ракеты. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что западные союзники Киева не поддерживают идею о беспилотных зонах над территорией Украины, потому что это означало бы вовлечение в боевые действия.

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    24 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана

    Лукашенко: Санкции США не дали обслуживать вертолет Раиси

    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Позиция Соединенных Штатов по этому вопросу «мерзкая, омерзительная», она привела к таким последствиям, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Вашингтон не имел права «вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», добавил он.

    США запретили обслуживать вертолет Раиси своим компаниям, потому «в этом их вина в том числе», заключил политик.

    Во второй половине мая вертолет американского производства с президентом Ирана на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Генштаб ВС Ирана заявил, что на корпусе вертолета нет следов воздействия пуль.

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    24 мая 2024, 03:23 • Новости дня
    Путин прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. В аэропорту белорусской столицы его встретил Александр Лукашенко. После короткого обмена мнениями лидеры продолжили общение в неформальной обстановке.

    «Спасибо, что есть возможность прибыть вечером, поговорить неформально», – обратился Путин к Лукашенко, передает ТАСС.

    Российский лидер рассказал, что перед визитом обсудил направления сотрудничества с Белоруссией на встрече с членами правительства.

    По словам Путина, речь шла о промышленной кооперации, сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве, вопросах безопасности. «У нас очень большая повестка», – добавил Путин.

    В пятницу в Минск прибудут члены российского правительства для участия в переговорах в расширенном формате.

    Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят вторую фазу ядерных учений России с участием белорусских военных.

    Визит в Белоруссию стал для Путина второй зарубежной поездкой после начала нового президентского срока.

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    24 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

    Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за приглашение в Минск.

    «Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи и встречаемся регулярно. Но какие-то всегда существуют моменты. У нас есть возможность сейчас обсудить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств», – передает ТАСС слова российского президента.

    Лукашенко со своей стороны сообщил, что собирается обсудить с Путиным экономические вопросы – что уже сделано и что еще предстоит решить, передает РИА «Новости».

    Переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске. Затем лидеры государств проведут переговоры в расширенном составе.

    Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента России приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

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    24 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    В Минске задержали готовивших теракты граждан Таджикистана
    В Минске задержали готовивших теракты граждан Таджикистана
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Белоруссии задержаны двое граждан Таджикистана, их подозревают в подготовке совершения терактов в своей стране, сообщила официальный представитель МВД республики Наталья Сахарчук.

    Задержанные переданы сотрудникам УБОП МВД Таджикистана, добавила Сахарчук, передает РИА «Новости».

    В апреле в Дагестане арестовали двоих подозреваемых в терроризме граждан Таджикистана.

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    24 мая 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совместная группировка войск России и Белоруссии, развернутая на белорусской территории, а также современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают границы двух государств за западе, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Российский лидер также сообщил, что обсудил с Лукашенко ход выполнения поручений, касающихся совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    Ранее Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии.

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    23 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    FT: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Financial Times: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз ужесточает санкции против Белоруссии с целью ограничения потока западных товаров и «предметов роскоши» в Россию, пишет Financial Times.

    По данным издания, вводится запрет на экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, передает РИА «Новости».

    Также ЕС вводит запрет на импорт алмазов из страны и ограничивает импорт в Россию «роскошных автомобилей» класса люкс.

    Ранее Литва ужесточила контроль над ввозом овощей из России.

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    24 мая 2024, 00:36 • Новости дня
    Белоруссия направит гумпомощь в пострадавшие от паводков регионы России

    Белоруссия направит гуманитарную помощь в пострадавшие от паводков регионы России

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет министров Беларуси принял решение направить гуманитарную помощь в Оренбургскую и Курганскую области, пострадавшие от сильных паводков. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

    В пострадавшие регионы России будет отправлен груз на сумму более 1,3 млн белорусских рублей (более 36,6 млн российских рублей), в который войдут медикаменты, одежда, обувь, постельные принадлежности, консервы, уборочный инвентарь, сообщает ТАСС.

    Организацией доставки займется МЧС Беларуси. Спасатели также будут сопровождать груз и передадут его российским коллегам. Министерству иностранных дел поручено оказать содействие в передаче гуманитарной помощи.

    В формировании гуманитарного груза также примут участие ряд министерств и ведомств Беларуси, а также Гродненский и Минский облисполкомы.

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    23 мая 2024, 15:32 • Новости дня
    Дуда усмотрел «российское влияние» в правительстве Польши

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение правительства польского премьера Дональда Туска о назначении нового представителя при НАТО нужно проверить комиссии по расследованию «российского влияния», заявил президент страны Анджей Дуда.

    Попытка сместить главу представительства Польши в НАТО перед саммитом альянса «ведет к нарушению подготовки» к мероприятию, заявил Дуда, передает ТАСС.

    Президент отметил, что, вероятно, это должна проверить комиссия по расследованию «российского влияния», которую ранее создал Туск.

    Дуда не дал согласия на утвержденную правительством и комиссией Сейма кандидатуру нового посла в НАТО.

    Ранее в четверг комиссия Сейма одобрила кандидатуру Яцека Найдера на должность постпреда Польши при НАТО. Найдер уже был на этом посту в 2011-2016 годах. Сейчас пост занимает Томаш Шатковский.

    Ранее Туск учредил специальную комиссию для расследования «российского влияния» в стране.

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    24 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин оценил красоту и состояние Минска

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко высоко оценил красоту Минска.

    Путин в начале встречи также отметил праздничную обстановку, которой встретил его город. «Вы сейчас сказали про город – действительно, я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить», – уточнил он, передает ТАСС.

    «Вот такая обстановка. Да и погода хорошая. А обстановка – праздника, такая», – добавил российский президент.

    Ранее Путин на переговорах с Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

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    24 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин: Нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.

    «Мы вчера с коллегами собирались перед нашим выездом сюда, доложили о том, что происходит по конкретным направлениям развития. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, как я понял из докладов», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин предложил наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии.

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    23 мая 2024, 09:17 • Новости дня
    В Белом доме заявили, что не обсуждают с Польшей размещение ядерного оружия

    Tекст: Александра Юдина

    США не ведут переговоры с Польшей о размещении американского ядерного оружия на ее территории в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    По его словам, в данный момент нет никаких изменений в политике Штатов касательно вопроса о размещении ЯО в Польше, передает РИА «Новости».

    В апреле президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие. В Кремле заметили, что заявления Варшавы о готовности разместить у себя американское ядерное оружие напугали даже США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сама постановка такого вопроса расколола не только польское руководство, но и все польское общество.

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    23 мая 2024, 13:09 • Новости дня
    Лукашенко назначил Павла Муравейко новым начальником Генштаба ВС Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил первого заместителя госсекретаря Совбеза Павла Муравейко новым начальником Генштаба ВС Белоруссии – первым замминистра обороны, сообщает БелТА.

    Как говорится в сообщении, Лукашенко при назначении акцентировал важность того, чтобы министр обороны и начальник Генштаба сработались передает ТАСС.

    При этом он добавил, что начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Представлявший кандидатуру Муравейко государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заверил, что как министр обороны Виктор Хренин, так и Павел Муравейко – люди государственные, имеют опыт, знания и нацеленность на конечный результат и понимают, на какие должности назначены и каких целей должны достигать.

    «Мне не безразлично, какие будут отношения в самом министерстве обороны. От вас зависит многое», – сказал Лукашенко.

    Ранее в мае проверка ВС Белоруссии началась на фоне масштабных учений НАТО.

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    24 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин: Санкции создают для России как проблемы, так и возможности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабные антироссийские санкции являются проблемой, но и создают для России определенные возможности для развития, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Глава государства напомнил, что в отношении России было введено 16 тыс. разных ограничений – это больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире.

    «Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они создают для нас и определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где их не было, они нам нужны, мы их создаем», – сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров в Минске в расширенном составе, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Чтобы эффективнее создавать эти компетенции, необходимо объединить усилия двух стран, искать приоритетные направления в области высоких технологий и помогать друг другу развивать их, подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет.

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