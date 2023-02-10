Минск выразил решительный протест Польше из-за закрытия КПП на границе

В МИД Белоруссии заявили протест Польше из-за планируемого закрытия крупного пункта пропуска на общей границе «Бобровники», сообщает пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в дипведомство был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховски, которому был заявлен решительный протест из-за планов Польши приостановить 10 февраля с 14.00 по белорусскому времени движение в пункте пропуска «Бобровники-Берестовица», передает РИА «Новости».

В пресс-службе заверили, что послу было указано на неприемлемость такого шага, обостряющего и так крайне сложную ситуацию на белорусско-польской границе и нарушающего права тысяч граждан Беларуси, Польши и многих других стран.

«Белорусская сторона оставляет за собой право принять меры реагирования, но всегда открыта для взаимоуважительного диалога», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Накануне Варшава приняла решение закрыть пограничный переход «Бобровники» на границе с Белоруссией, выразив недовольство введенным Минском в одностороннем порядке безвизовым режимом для стран Прибалтики и Польши.

Ранее Польша построила забор в высоту 5,5 метра и в длину – более 186 км на границе с Белоруссией за 886 млн долларов.