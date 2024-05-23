Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Володин: Налоговая система России должна быть предсказуема и стабильна
Совершенствование системы налогообложения должно обеспечить ее предсказуемость и стабильность, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства РФ, которые проходят в нижней палате парламента.
«Одна из задач при рассмотрении закона, чтобы мы с вами вышли на положение, где уже не будет возможности для одних платить, а для других – не платить. <…> Нам нужна предсказуемая налоговая система, причем в основе должно лежать ее стабильное состояние», – приводит его слова РИА «Новости».
«Надо понимать, что изменения коснутся каждого гражданина, каждый человек будет платить честно НДФЛ, бизнес – понятно, другие группы налогов», – добавил Володин.
При этом Володин отметил, что основная нагрузка за счет прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, на богатых. «А средний класс обижать не надо, потому что он только-только встает на ноги», – сказал Володин.
Ранее Володин рекомендовал правительству вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников специальной военной операции. Инициативу поддержал министр финансов Антон Силуанов.