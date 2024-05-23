Участников СВО решили освободить от прогрессивного НДФЛ

Минфин поддержал освобождение от прогрессивного НДФЛ участников СВО

Tекст: Ольга Никитина

В ходе слушаний председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «настоятельной рекомендацией» для правительства России вывести участников специальной военной операции из-под прогрессивной шкалы налогообложения.

Володин отметил, что прогрессивная шкала налогов должна быть справедливой. Участники СВО защищают страну, получают «вознаграждение за подвиги», добавил председатель Госдумы. «Понятно, что те расчеты, которые сейчас будете озвучивать, возможно, будут основой для того, чтобы и на них распространить прогрессивную шкалу. Вот это недопустимо», – приводит его слова ТАСС.

Минфин поддерживает такое предложение, сообщил со своей стороны Силуанов. «Абсолютно справедливое предложение. Наши бойцы, те, кто сегодня участвуют в специальной военной операции, нуждаются в нашей поддержке. Если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано», – отметил глава министерства.

Кроме того, Силуанов сообщил, что Минфин поддерживает предложение депутатов Госдумы и бизнеса не повышать ставку НДС. В нынешних условиях это может повлиять на увеличение инфляции, предупредил он.

Также Силуанов пообещал, что Минфин будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), чтобы налоговая система России была конкурентоспособна по сравнению со странами-соседями.

Справедливая налоговая система, по его словам, должна стимулировать здоровую конкуренцию и поддерживать равные условия для компаний.

«Все преференциальные налоговые режимы сохранятся. Это и соглашения о защите и поощрении капиталовложения, и специальные инвестиционные контракты, и особые экономические зоны, территории опережающего развития. Все те режимы, где приняты стабилизационные оговорки, они продолжат свое действие и не поменяются», – сообщил министр.

Кроме того, сказал Силуанов, Минфин готов обсуждать освобождение бизнеса от оборотных налогов в увязке со справедливым увеличением ставки на прибыль организаций. «В ходе определения налоговых новаций бизнес предлагал отказаться от использования оборотных налогов, таких как курсовые экспортные пошлины, которые не учитывают его финансовый результат. Готовы обсуждать в увязке со справедливым увеличением ставки на прибыль организаций, то есть обложение конечного результата, а не оборота компании», – сказал он.

Также Силуанов предложил расширить налоговый механизм поддержки инвестиций, в первую очередь для высокотехнологичных проекты. «Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, в том числе и на федеральном уровне. Для компаний при расчете расходов, что позволяет уменьшать налогооблагаемую прибыль, в соответствии с поручением президента, этот коэффициент предлагаем повысить с 1,5 до 2. То есть налог на прибыль будет платиться с меньшего размера налогооблагаемой прибыли», – пояснил министр.

Ранее он заявил также, что доходы от изменения налоговой системы пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, социальную инфраструктуру.