Песков пообещал сообщить о сроках визита Путина в Узбекистан

В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь, типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.0 комментариев
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Глава государства подписал указ об освобождении Садовенко, он вступает в силу в день его подписания, 20 мая 2024 года. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.
Также президент подписал указ о назначении на эту должность аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Документ также вступает в силу 20 мая.
В обязанности руководителя аппарата, в частности, входит организация повседневного планирования служебной деятельности министра обороны и представление ему на утверждение планов проведения мероприятий.
Ранее Олег Савельев занимал должность аудитора Счетной палаты, куда был назначен в 2019 году по представлению президента РФ. Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Ранее он уже работал под руководством нового министра обороны Андрея Белоусова в должности заместителя министра экономического развития. В 2014-2015 годах Савельев был министром РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева.
Ранее Путин отмечал, что одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова станет внедрение инноваций в ВС России.
Указ об освобождении Владимира Толстого с должности советника президента России опубликован на официальном портале правовой информации.
Толстой был советником президента с мая 2012 года. Он отвечал за вопросы культуры и искусства.
Ранее Путин освободил Александру Левицкую с поста своего советника.
Путин провел совещание с участием оборонного сектора и сектора безопасности в связи с инцидентом с вертолетом Раиси
Джалали сообщил, что также присутствовал на совещании, в котором приняли участие министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента Игорь Левитин и секретарь Совбеза Сергей Шойгу, передает ТАСС со ссылкой на IRNA.
Путин, как сообщил Джалали, заявил, что Россия «опечалена катастрофой с вертолетом». Он попросил дипломата передать руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, что Москва сделает все необходимое, чтобы найти вертолет.
Российский лидер сообщил, что в Иран направят два самолета «с 50 самыми подготовленными российскими специалистами и альпинистами в полном снаряжении».
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента.
Путин распорядился направить для помощи в поисках президента Ирана Раиси самолеты, вертолеты и спасателей
Левитин провел телефонные переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Самолеты, вертолеты и спасатели направятся в Тебриз «в течение часа», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim и IRIB.
Советник президента также рассказал, что Путин «внимательно следит за новостями с самого начала инцидента». Путин сразу же поручил пригласить посла Ирана Казема Джалали и сообщить, что Москва готова оказать любую помощь. От имени президента Левитин выразил иранскому народу «поддержку и сочувствие».
Первый вице-президент Ирана в ответ поблагодарил «правительство, народ России и лично Владимира Путина», а также выразил надежду «на хорошие новости для народа Ирана в ближайшие часы».
Позднее в МЧС России сообщили, что в состав группировки, которая будет направлена в Иран, войдут 47 специалистов, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха. В готовность приведены специалисты сводной группировки МЧС России отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента. МЧС и Минобороны получили необходимые указания – «подготовлены вертолетные группы» и «группировка из 60 спасателей», они «готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах», сказал он.
Press TV сообщает, что радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета сократился до 2 км.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран выражает благодарность «ряду правительств и международных организаций за сочувствие и оказанную помощь в этой поисково-спасательной операции».
В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана.
Песков напомнил о позиции Путина касательно вопроса легитимности Зеленского
По его словам, позиция Москвы была изложена президентом России, все это четко слышали, она не изменилась, передает ТАСС.
Накануне в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.
Ранее в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.
В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.
«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран – авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Сейед Эбрахим Раиси, по словам Путина, был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. «Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», – говорится в телеграмме.
«Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», – пообещал глава российского государства.
Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», – заключил Путин.
Левицкая занимала этот пост с 2013 года. Прежде в разное время она была первым замруководителя аппарата правительства РФ, замминистра экономического развития, замминистра здравоохранения и социального развития, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Путин оставил Дмитрия Пескова на должности пресс-секретаря президента.
Глава государства напомнил, что еще два года назад на отраслевом совещании поручил правительству РФ разработать и утвердить долгосрочную энергетическую стратегию. «Прошу эту работу ускорить и максимально оперативно ее завершить», – обратился он к участникам совещания, передает ТАСС.
Путин также подчеркнул, что «устойчиво растет потребление электрической энергии. По его словам, с начала этого года, если сравнить с аналогичным периодом прошлого, этот прирост составил 6,1%. Он отметил, что этот показатель «отражает общие позитивные тенденции в экономике, производстве».
Ранее российский лидер заявил, что отечественный ТЭК развивается стабильно, несмотря на санкции.
В понедельник Путин проводит совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Как указал Путин, «несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональном энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления», передает ТАСС.
«Отечественный ТЭК <…> надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности», – сказал он. «Экономика растет, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭК», – добавил российский лидер.
Глава государства также сообщил о небольшом снижении добычи нефти в РФ, что связано с добровольным сокращением по договоренностям с ОПЕК+, но показатели стабильны. «Например, с начала текущего года валовая добыча нефти составила 195,7 млн тонн, что незначительно – на 1,8% – меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
А вот добыча газа в РФ за январь – апрель составила 246,4 млрд кубометров, по его словам, это на 8% больше аналогичного периода прошлого года.
В понедельник Путин проводит совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Отмечается, что мероприятие проходит в Кремле, передает ТАСС.
В совещании приняли участие вице-премьер Александр Новак, замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава Газпрома Алексей Миллер.
Ранее Путин поручил правительству обеспечить финансирование амбициозного проекта по развитию космической ядерной энергетики.
«Вы хотели рассказать, как шло формирование правительства. Парламент в соответствии с поправками в Конституцию получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти», – сказал Путин в начале встречи и поинтересовался, как все прошло, передает РИА «Новости».
Президент поблагодарил Госдуму за работу по утверждению кабмина.
Спикер нижней палаты парламента также сообщил главе государства, что в среду направляется в Иран, где будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
«Действительно, это был очень надежный партнер. Человек прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Это был человек слова, с ним было приятно работать. Имею в виду, что, если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, помощь в выявлении истинной причины этой катастрофы», – сказал Путин.
Ранее Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника.
«Выборка здесь не может быть массовой. Но это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», – цитирует «Российская газета» Путина.
Хасиков до этого заявил президенту, что десятки ребят подали заявки для участия в проекте «Время героев», который открывает перед ними колоссальную возможность.
Ранее Владимир Путин напомнил, что в стране начала действовать специальная кадровая программа для участников СВО – «Время героев». Глава государства отметил, что ветераны спецоперации смогут проявить себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и других областях.
Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что Россия создает санитарную зону безопасности, чтобы обезопасить города и населенные пункты, подвергающиеся обстрелам, напомнил Песков, передает ТАСС.
ВС России пытаются обезопасить все российские населенные пункты, включая населенные пункты в Белгородской области, сказал представитель Кремля.
Напомним, Путин заявлял, что пока планов брать Харьков нет, но отмечал, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.
«Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Помните, что вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
Также президент России поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в ходе его визита в Китай.
По словам Путина, поездка оставила у него светлые и незабываемые впечатления. Дальнейшие переговоры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, заключил президент России.
Напомним, Путин сообщил, что в ходе визита в Китай обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином много важных тем. Представитель МИД Мария Захарова назвала визит российского лидера в Китай судьбоносным.
Как говорится в сообщении, президент России выразил самые глубокие соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны, передает ТАСС.
В пресс-службе добавили, что Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном.
Путин обсудил с исполняющим обязанности главы государства Мохбером дальнейшее сотрудничество между Москвой и Тегераном. С обеих сторон был подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран.
Ранее президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России.