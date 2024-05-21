Руководству украинских предприятий велели привозить призывников в военкомат

Власти Украины уполномочили руководство предприятий и организаций доставлять мужчин призывного возраста в военкоматы

Tекст: Максим Попов

Как отмечается в тексте документа, руководители предприятий и организаций обеспечивают транспортное сопровождение призывников от предприятия к пунктам сбора территориальных центров комплектования или воинских частей. Кроме того, юридические лица обязаны уведомлять военкоматы о том, кто отказался брать повестки или уволился. Уточняется, что постановление вступило в силу 11 апреля.

Также стало известно, что, согласно распоряжению правительства Украины, сотрудники центрального управления или региональных органов СБУ имеют право вручать повестки на всей территории Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка.

Киев начал незаконно мобилизовать жителей Харьковской области.



