Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.10 комментариев
На сельхозпредприятии в Белгородской области начался пожар после атаки БПЛА
Губернатор Белгородской области Гладков: На сельхозпредприятии начался пожар после атаки БПЛА
Украинские силы атаковали сельхозпредприятие в Вознесеновке Белгородской области с помощью дрона, произошел пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что в результате падения дрона ВСУ с последующей детонацией в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа началось возгорание емкости с топливом.
Также зафиксированы повреждения сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой.
В скором времени пожарные расчеты ликвидировали последствия. Обошлось без пострадавших.
Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, погибла женщина.