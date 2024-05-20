Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Песков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета Раиси
Песков рассказал о помощи России Ирану после крушения вертолета президента Раиси
Президент России Владимир Путин дал поручение помочь Ирану со спасательной операцией сразу после обсуждения на совещании крушения вертолета президента Эбрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
После поступления информации об авиакатастрофе Путин провел совещание с послом Ирана в России Каземом Джалали, также присутствовали глава Минобороны России Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков и советник президента Игорь Левитин, передает ТАСС.
Путин после доклада посла Ирана дал оперативные команды главам упомянутых ведомств. Оперативно была подготовлена специальная группировка из 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, группа «Центроспаса» и особая группа «Лидер», уточнил Песков.
Также был готов вертолет, способный выполнять задания на большой высоте, а также два самолета: один – с личным составом, а второй – перевозивший высокогорный вертолет. Группа экстренно вылетела в сторону Тебриза.
Песков добавил, что между МЧС и Минобороны было очень тесное взаимодействие. В Армении были подготовлены два вертолета, которые должны были встретиться с основной группировкой в районе Тебриза.
«Так получилось, что, когда первый борт уже подлетел к Тебризу, пришла печальная информация, трагическая информация о том, что были найдены остатки вертолета», – сообщил Песков.
Российские самолеты развернулись фактически над аэропортом Тебриза и вернулись на базу.
Ранее Песков заявил, что Иран пока не просил Россию о помощи в расследовании крушения вертолета президента Раиси.