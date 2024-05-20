Песков: Иран пока не просил Россию о помощи в расследовании крушения вертолета Раиси

Tекст: Елизавета Шишкова

«Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало», – сказал он, отвечая на вопрос о возможном участии российских спецслужб в расследовании, передает ТАСС.

Также Иран пока не приглашал российских официальных лиц на похороны Раиси. Песков уточнил, что традиции похорон не предусматривают участия международных представителей.

Ранее сообщалось, что похороны всех погибших при крушении вертолета президента Раиси пройдут в городе Тебриз 21 мая.