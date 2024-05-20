Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?11 комментариев
Песков: Иран пока не просил Россию о помощи в расследовании крушения вертолета Раиси
Тегеран пока не обращался к Москве с просьбой помочь в расследовании крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никаких сигналов на этот счет от наших иранских друзей не поступало», – сказал он, отвечая на вопрос о возможном участии российских спецслужб в расследовании, передает ТАСС.
Также Иран пока не приглашал российских официальных лиц на похороны Раиси. Песков уточнил, что традиции похорон не предусматривают участия международных представителей.
Ранее сообщалось, что похороны всех погибших при крушении вертолета президента Раиси пройдут в городе Тебриз 21 мая.