Похороны погибших при крушении вертолета президента Ирана назначили на 21 мая

Путин распорядился направить помощь для поиска президента Ирана

Путин распорядился направить для помощи в поисках президента Ирана Раиси самолеты, вертолеты и спасателей

Tекст: Антон Антонов

Левитин провел телефонные переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Самолеты, вертолеты и спасатели направятся в Тебриз «в течение часа», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim и IRIB.

Советник президента также рассказал, что Путин «внимательно следит за новостями с самого начала инцидента». Путин сразу же поручил пригласить посла Ирана Казема Джалали и сообщить, что Москва готова оказать любую помощь. От имени президента Левитин выразил иранскому народу «поддержку и сочувствие».

Первый вице-президент Ирана в ответ поблагодарил «правительство, народ России и лично Владимира Путина», а также выразил надежду «на хорошие новости для народа Ирана в ближайшие часы».

Позднее в МЧС России сообщили, что в состав группировки, которая будет направлена в Иран, войдут 47 специалистов, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105 для поиска с воздуха. В готовность приведены специалисты сводной группировки МЧС России отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин «самым внимательным образом отслеживает всю информацию», касающуюся инцидента. МЧС и Минобороны получили необходимые указания – «подготовлены вертолетные группы» и «группировка из 60 спасателей», они «готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах», сказал он.

Press TV сообщает, что радиус зоны, в которой проводится операция по поиску вертолета сократился до 2 км.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран выражает благодарность «ряду правительств и международных организаций за сочувствие и оказанную помощь в этой поисково-спасательной операции».

В воскресенье Раиси посетил Азербайджан. Позднее стало известно, что вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение на северо-западе Ирана.