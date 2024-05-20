Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?11 комментариев
Похороны погибших при крушении вертолета президента Ирана назначили на 21 мая
Похороны всех погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут в городе Тебриз во вторник, 21 мая, сообщил глава политического управления администрации провинции Восточный Азербайджан Хасан Хакикиян.
Как приводит его слова иранское агентство Mehr, похороны президента и сопровождавших его людей пройдут во вторник в Тебризе, передает ТАСС. Хакикиян добавил, что также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее спасатели завершили поиски погибших при крушении вертолета в Иране. Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями от имени китайского народа в связи с гибелью Раиси.
Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.