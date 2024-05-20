Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
ВС России ударили по месту проведения совещания командного состава двух бригад ВСУ
Российские военные в последние сутки провели удар по месту совещания командиров двух штурмовых бригад украинской армии, сообщило Минобороны России.
ВС России поразили место совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 138 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО сбили за сутки 45 дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также противокорабельную ракету «Нептун».
С начала СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 419 дронов, 523 ЗРК, 16 097 танков и других бронемашин, 1305 машин РСЗО, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов.