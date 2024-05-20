Российские войска освободили Белогоровку в ЛНР

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка смогла полностью освободить населенный пункт и занять более выгодные рубежи и позиции, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также поражена живая сила и техника ВСУ у Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки в ДНР. Украинская армия потеряла свыше 340 человек, три танка.

При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы Д-30, две британских гаубицы L-119, американское орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад ВСУ у Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР. Также отражена контратака штурмовой группы 143-й пехотной бригады ВСУ у Соловьево в ДНР.

ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки свыше 330 человек, танк, две немецких БМП Marder и американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, американская гаубица М777, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

Группировка «Восток» поразила живую силу и технику ВСУ у Урожайного и Старомайорского в ДНР. Отражена контратака украинских штурмовиков из 72-й механизированной бригады у Владимировки в ДНР. ВСУ потеряли в зоне ответственности этой группировки до 120 человек, два БТР и гаубицу Д-20.

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108-й бригады теробороны у Степного (Херсонская область), Степногорска, Работино и Новопокровки (Запорожская область).

На острове Переяславский уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

ВСУ потеряли до 30 человек, танк, САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили радиолокационную станцию немецкого ЗРК IRIS-T и пусковую установку ЗРК С-125.