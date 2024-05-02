По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Песков: Виновники сожжения людей в Одессе должны быть наказаны
Все, кто стоит за преступлением, совершенным 2 мая 2014 года в Одессе, должны быть наказаны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что такие преступления не имеют срока давности.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина как государство окончательно умерла 2 мая 2014 года, превратившись в террористическую организацию, «в бешеное животное».