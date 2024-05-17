Путин поблагодарил жителей Харбина за сохранение памяти о советских воинах

Tекст: Ольга Никитина

«Только что мы возложили цветы к мемориалу советским солдатам и офицерам. И хотел бы выразить большую признательность жителям Харбина, китайским властям, которые хранят память о наших воинах-освободителях и совместных страницах боевой славы, бережно относятся к общему историческому духовному и культурному наследию», – сказал он на церемонии открытия Российско-китайского Экспо и двустороннего форума по региональному сотрудничеству, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что Харбин является городом-символом братства народов России и Китая. «Свыше 12 тыс. советских бойцов погибли в боях за освобождение северо-востока Китая от японских захватчиков», – заметил он.

Путин напомнил, что 16 сентября 1945 года именно в Харбине прошел совместный парад Победы, ознаменовавший окончание боевых действий на тихоокеанском фронте и полное завершение Второй мировой войны. «В той торжественной церемонии приняли участие более 300 тыс. человек. Это был настоящий праздник долгожданного мира и единения двух наших народов», – добавил глава государства.

Российский лидер посчитал символичным, что и Экспо, и форум состоятся в одном из крупнейших научных, образовательных и инновационных центров Китая. Президент также рассказал, что находится в Харбине в первый раз. «Действительно, город впечатляет. Это современный, красивый, динамичный мегаполис. И при этом по-настоящему самобытный, с богатой историей и традициями», – подчеркнул Путин.

«С момента своего основания в конце XIX века Харбин олицетворяет самые тесные связи и переплетения судеб народов России и Китая, взаимное обогащение культур и традиций», – сказал глава государства.

Путин добавил, что специалисты из России внесли в свое время заметный вклад в экономическое развитие города, в создание его производственной базы, строительство крупных заводов и фабрик, объектов инфраструктуры. «Кстати, мы проехали по центру города, его историческая часть сохраняет, это можно почувствовать, русский след», – заметил он.

Напомним, второй день государственного визита Путина в КНР начался с возложения цветов к памятнику советским воинам, погибшим в боях за освобождение Китая.