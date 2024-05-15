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    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    6 комментариев
    15 мая 2024, 17:35 • Новости дня

    Появились кадры выступления премьера Словакии перед покушением

    Появились кадры выступления премьера Словакии Фицо перед покушением

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появилось видео с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо, снятое за несколько минут до покушения.

    На кадрах Фицо произносит речь на выездном заседании правительства.

    Напомним, в среду в словацком городе Гандлова было совершено покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо. Неизвестный устроил стрельбу после заседания правительства, ранив политика. Сообщалось, что Фицо после покушения находится в «очень серьезном состоянии».

    14 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Украинский политик Деркач рассказал о об использовании спецслужбами США украинцев для прикрытия подрыва «Северных потоков»

    Назван состав группы украинских диверсантов для прикрытия подрыва «Северных потоков»
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецслужбы США использовали группу украинцев под руководством полковника ВСУ Романа Червинского для прикрытия диверсии на газопроводе «Северный поток», заявил украинский политик Андрей Деркач.

    Деркач в интервью проекту проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил, что удалось установить всю группу украинских диверсантов. В нее, том числе, входил Андрей Бургомистренко, ранее руководивший украинской компанией по работе с радиоактивными отходами «Радон». Также в составе группы были офицер седьмого управления контрразведки СБУ Сергей Кузнецов, Олег Варава, бывший заместитель мэра Белой Церкви Руслан Руденко. В команде была и женщина – Марина Ситало, считающаяся одним из лучших технодайверов Украины. Она является специалистом по изготовлению подводных смесей и имеет опыт погружения в разных точках земного шара.

    Деркач заявил, что группа под руководством Червинского работала для прикрытия, выполняя погружение и, вероятно, бутафорную установку средств инициализации. Подготовка диверсантов велась долгое время, в том числе на территории Житомирской области. «Там есть Соколовский карьер, его глубина приблизительно 110 м. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии, рядом с натовской базой Мангалиа. Они тренировались на «Южных потоках», арендовали большую яхту, а потом их перевезли в Польшу. Была подготовлена более мелкая яхта «Андромеда». Про нее и писали западные издания», – пояснил украинский политик.

    По его словам, всей группе изготовили паспорта граждан Румынии. Операцию курировал Кристофер Смит, на тот момент работавший в посольстве США на Украине, а ныне – помощник госсекретаря США по Европе и Азии. По словам Деркача, у Смита, который также имеет отношение к ЦРУ, сложились хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР Минобороны Украины Василием Бурбой. «Cобственно говоря, его воспитанник - это Кирилл Буданов», – пояснил Деркач. Политик добавил, что именно Смит принимал участие и организовывал операцию прикрытия при подрыве газопроводов.

    «Когда делается легенда прикрытия, то она делается качественно. Мы же не отнимаем опыт ЦРУ или МИ-6 при подготовке подобных операций. У них достаточно богатый опыт использования прокси или легенд для формирования определенной позиции, ухода от ответственности. Собственно, это и произошло», – отметил Деркач. Он напомнил, что версия про стоящие за подрывами «Северных потоков» украинские спецслужбы, родилась на Западе в американских СМИ The Washington Post, The New York Times, The Hill. Там Червинского и его группу представили как Робин Гудов, которые взорвали газопроводы.

    Также Деркач рассказал, что сейчас проверяется информация о причастности спецслужб Украины к созданию «грязной бомбы». В частности, к делу может быть причастно предприятие «Радон»
    «Это шесть предприятий на территории Украины. Такой концерн, который занимается работой с радиоактивными отходами. Монополист в том числе по высокоактивным отходам. Бургомистренко – специалист в этой области», – говорит Деркач.

    Он добавил, что для Киева ядерный шантаж является нормой, они делали это перед СВО и во проведения спецоперации. «Вопрос в другом: они знают об этом, участвуют в этом или руководят этим процессом с точки зрения эскалации? На самом деле это очень важный и серьезный вопрос», – заключил политик.

    Информацию о причастности к подрыву «Северных потоков» украинских диверсантов прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Москвой и Киевом нет, а поэтому если эта информация может представлять какую-либо ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие.

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    14 мая 2024, 20:50 • Новости дня
    Умер журналист Максим Кононенко
    Умер журналист Максим Кононенко
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Умер журналист Максим Кононенко, об этом его супруга сообщила RT.

    Кононенко было 53 года. Многие знали его как мистера Паркера из «Живого журнала», говорится в Telegram-канале RT. 

    Кононенко родился в 1971 году в городе Апатиты в Мурманской области. В 2005–2008 годах был одним из соведущих в программе «Реальная политика» на телеканале НТВ, в 2008 году пришел на радио «Вести FM», где вел ежедневную рубрику «Реплика». В 2009 году стал ведущим программы «Коллекция глупостей» на телеканале НТВ. С 2013 по 2017 год – колумнист газеты «Известия», автор и ведущий рубрики «Реплика» на телеканале «Россия-24». С 2016 года колумнист RT, сайтов Lenta.ru и «Газета.Ru».

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    14 мая 2024, 20:34 • Новости дня
    Блинкен рассказал, когда состоятся выборы на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

    По его словам, «все украинцы смогут использовать свое право голосовать... как только украинцы согласятся, что условия позволяют», передает РИА «Новости».

    Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

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    15 мая 2024, 09:45 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск на востоке Часова Яра оказалась в оперативном окружении, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на востоке Часова Яра группировка ВСУ попала в оперативное окружение, территория находится под полным огневым контролем ВС России. Там уточнили, что на этом участке фронта украинские войска несут большие потери.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты.

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    14 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Байден предъявил обвинения китайскому автопрому

    Байден: США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических авто

    Байден предъявил обвинения китайскому автопрому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

    Он также добавил, что США не допустят методы нечестной конкуренции среди производителей автомобилей, передает РИА «Новости». Как заявил Байден, Китай конкурирует нечестно с использование кибершпионажа.

    Ранее китайское министерство коммерции выразило решительный протест против действий США, включивших 37 китайских компаний в список организаций, подлежащих экспортному контролю, якобы из-за их «военного вмешательства» и связей с Россией.

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    14 мая 2024, 19:23 • Новости дня
    Лондон подтвердил разрешение Украине бить британским оружием по Крыму
    Лондон подтвердил разрешение Украине бить британским оружием по Крыму
    @ Tomasz Waszczuk/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон одобрил атаки Киева по территории Крыма британским оружием, заявил глава Минобороны королевства Грант Шаппс.

    У Украины есть разрешение на использование оружия «на территории Украины, включая Крым», которую Британия считает «неотъемлемой частью» Украины, сказал Шаппс, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Лондон продолжит разрешать использование своего оружия в других странах «в соответствии с международным гуманитарным правом».

    В апреле Британия подписала соглашение с киевским режимом, дающее британским компаниям возможность открывать на территории Украины ремонтные предприятия.

    Коментарии (37)
    15 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину

    BD: Швеция готова направить войска на Украину при согласии НАТО

    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину
    @ Jouni Porsanger/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Швеция может отправить на Украину военный персонал, если страны – участницы НАТО придут к соглашению по вопросу отправки войск, заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

    Йонсон отметил, что на парижском саммите, который прошел в начале года, в этом вопросе не было единогласия, передает Ura.ru со ссылкой на Breaking Defense.

    В НАТО ранее заявили, что на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины.

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    15 мая 2024, 12:55 • Новости дня
    Захарова заявила об обрушении популярности Санду в Молдавии после интервью Дудю
    Захарова заявила об обрушении популярности Санду в Молдавии после интервью Дудю
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Интервью президента Молдавии Майи Санду Юрию Дудю (признан в России СМИ-иноагентом) обрушило ее рейтинги среди населения страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам дипломата, это интервью, где «встретились два одиночества», при этом абсюлютного диалога на равных не получилось.

    В самой Молдавии интервью Санду разобрали на десятки мемов, заявила Захарова, передает ТАСС.

    «Видимо, задумывалось оно как некая предвыборная пиар-акция, которая должна была повысить рейтинг Санду, а на деле все получилось наоборот», – сказала представитель МИДа.

    Она добавила, что заявления президента Молдавии вызвали у молдаван оторопь, насмешки, а потом упреки в некомпетентности, в лицемерии».

    Захарова также отметила, что многие независимые политологи отмечают, что главная отличительная черта этой беседы заключается в том, что Санду не владела информацией и на многие вопросы отвечала, что не помнит деталей.

    В частности, Санду не смогла назвать критерии, по которым на предстоящих в октябре президентских выборах представителям молдавской диаспоры в одних странах было позволено голосовать по почте, а в других, в том числе в России – нет.

    Захарова отметила, что это на сегодняшний день является одной из ключевых тем в Молдавии, а президент не готова дать ответ.

    Также экспертами критиковались рассуждения Санду о якобы непредвзятой политике в отношении молдавских СМИ и об отсутствии цензуры в стране.

    «Это просто, знаете, гомерический хохот», – сказала Захарова, напомнив, что с 2022 года без решения суда в Молдавии было приостановлено вещание 13 русскоязычных телеканалов, заблокировано свыше 60 интернет-ресурсов. Также закрыть планируется еще девять местных телеканалов и радиостанций.

    Интервью Санду Дудю показало, почему ситуация в экономике Молдавии сильно ухудшается.

    Захарова обратила внимание, что, по последним социологическим данным, 65% жителей считают обстановку в Молдавии «тревожной и напряженной». 42% полагают, что ситуация напоминает фильм ужасов. При этом уровень недоверия к президенту Санду превысил 60%.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Молдавия при Санду косплеит Прибалтику.

    Коментарии (12)
    15 мая 2024, 06:55 • Новости дня
    Эрдоган провел экстренное совещание из-за угрозы путча

    Президент Турции Тайип Эрдоган провел экстренное совещание из-за угрозы путча

    Эрдоган провел экстренное совещание из-за угрозы путча
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание с главами разведки и минюста после предупреждения о вероятности новой попытки госпереворота.

    «Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Turkiye.

    Отмечается, что поводом для совещания стали заявления лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели,

    Бахчели заявил, что увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией, может свидетельствовать о заговоре против власти.

    Ранее  Эрдоган сообщил, что его визит в США, который планировался на 9 мая, и переговоры с главой американского государства Джо Байденом пришлось отложить из-за несовместимости графиков обеих сторон.

    Коментарии (4)
    14 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    В Аргентине секретарем комиссии по науке стала сторонница теории плоской Земли
    В Аргентине секретарем комиссии по науке стала сторонница теории плоской Земли
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Первым секретарем комиссии по науке, технологиям и производственным инновациям палаты депутатов Аргентины стала национальный представитель Лилия Лемуан, после этого назначения на пост ее видео, опубликованное в январе 2019 года, стало вирусным.

    В видео она распространяет теории заговора, не имеющие никакого научного обоснования. Так, Лемуан говорит о теории плоской Земли, о том, что человек не достиг Луны, а также о том, что Антарктида представляет собой стену льда вокруг плоской Земли, сообщает издание Chequeado.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьера страны открытого гея Габриэля Атталя.

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    14 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Жириновский предсказал назначение Дегтярева министром спорта еще в 2018 году
    Жириновский предсказал назначение Дегтярева министром спорта еще в 2018 году
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбылось новое предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, на этот раз касающееся нового состава правительства России, сформированного после инаугурации президента Владимира Путина.

    Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году Жириновский прочил Алексею Дегтяреву пост министра спорта, отметив, что «пока назначают не таких, как Дегтярев, бардак будет».

    Во вторник Госдума одобрила предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры федеральных министров. На пост главы Минспорта утверждена кандидатура Михаила Дегтярева.

    Ранее сообщалось, что Жириновский четыре года назад предсказал обострение ситуации в Приднестровье.

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    14 мая 2024, 18:56 • Новости дня
    Домогаров решил уволиться из Театра Моссовета

    Александр Домогаров решил уволиться из Театра Моссовета после 30 лет работы

    Домогаров решил уволиться из Театра Моссовета
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Александр Домогаров принял решение уйти из Театра имени Моссовета, где прослужил почти 30 лет, сообщил худрук театра Евгений Марчелли.

    Домогаров подал заявление об уходе, руководство театра намерено провести беседу с актером, прежде чем принять решение, сообщил Марчелли, передает РИА «Новости».

    Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве, является выпускником Театрального училища имени Михаила Щепкина. Служит в Театре имени Моссовета с 1995 года. Помимо работы в театре, Домогаров также активно снимается в кино и сериалах. Среди его наиболее известных работ – роли в фильмах «Гардемарины 3», «АССА», «Графиня де Монсоро», «Огнем и мечом», «Бандитский Петербург», «Волкодав из рода Серых Псов» и другие.

    В апреле ряд СМИ распространили сообщения, что Домогаров вынужден будет завершить карьеру из-за серьезного заболевания позвоночника. Позже актер опроверг слухи о завершении карьеры.

    Коментарии (8)
    15 мая 2024, 12:11 • Новости дня
    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии Павел призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном урегулировании.

    «Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве», – заявил он, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с Россией и прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Павел считает, что Украине «в обозримой перспективе» не удастся вернуть территории, занятые Россией. «Мы должны быть реалистами», – подчеркнул он.

    По его словам, стороны конфликта должны прийти к компромиссу в ходе переговоров после прекращения боевых действий. При этом мнение Украины, России и стран, которые выступят гарантом этого соглашения, должно быть учтено.

    Павел также отметил, что размещение солдат НАТО на Украине невозможно, так как это приведет к конфликту между Россией и альянсом. «Никто в Европе не желает этого конфликта», – сказал он.

    По его словам, поставки западного оружия Украине осуществляются таким образом, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они, по его словам, достаточны для решения задач, стоящих перед ВСУ. «Мы, [осуществляя] поставки, очень осторожны. Мы должны оценивать риск эскалации», – заявил чешский лидер.

    Он не исключил возможность неудачи Киева в случае продолжения конфликта.

    Павел также заявил, что Украина может претендовать на вступление в НАТО после завершения конфликта. «Мы должны прийти к урегулированию [конфликта], к восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины», – сказал президент.

    Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться не менее десяти лет.

    Коментарии (42)
    14 мая 2024, 18:20 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали предстоящей поездки Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай обсудит с главой КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Кроме того, в ходе переговоров лидеры стран планируют рассмотреть проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь», рассказал Ушаков, передает ТАСС.

    В заключение первого дня работы запланирована неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина, в ходе которой будут обсуждаться основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, добавил он.

    К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера. В частности, будет подписано Совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это развернутый документ на более чем 30 страниц.

    «В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка», – сообщил Ушаков.

    Посещая Харбин, Путин выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы, а также возложит цветы к памятнику освобождавшим Китай в годы Второй мировой советским воинам и посетит православный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

    Ранее Кремль назвал даты госвизита Путина в Китай.

    Коментарии (5)
    15 мая 2024, 16:19 • Новости дня
    Премьер Словакии ранен при стрельбе после заседания правительства

    Премьер Словакии Фицо пострадал при стрельбе после заседания правительства

    Премьер Словакии ранен при стрельбе после заседания правительства
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании, где проводилось выездное заседание правительства Словакии, произошла стрельба, ранен премьер-министр республики Роберт Фицо, сообщают местные СМИ.

    По данным словацкого издания Pravda, нападавший произвел несколько выстрелов, его задержала полиция, передает РИА «Новости».

    Фицо госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

    Коментарии (19)
    Главное
    Опубликованы видео с места покушения на Фицо
    Появились кадры выступления премьера Словакии перед покушением
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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Глобальная экономика разваливается на части

      Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

      Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

      2 комментария
    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

      Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

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    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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