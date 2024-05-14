Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Деркач: Взятку Burisma использовали для закупки дронов ВСУ
Часть взятки, переданной украинским правоохранителям связанной с семьей президента США Джо Байдена компанией Burisma, была потрачена на создание «армии дронов» для ВСУ, заявил украинский политик и общественный деятель Андрей Деркач.
Об этом Деркач рассказал в интервью БелТА, которое опубликовано на YouTube-канале агентства, передает ТАСС.
По словам политика, взятка в размере 6 млн долларов за закрытие уголовного дела в отношении Burisma по решению суда была направлена воинской части Главного управления разведки Минобороны Украины, большая часть этих средств пошла на «армию дронов» для украинских войск.
«Армия дронов – это гибель людей, это не только атаки на инфраструктурные объекты. Мы видим все цепочки поставок вооружений для ГУР от американских компаний. Видим спонсоров, которые с этим работают», – отметил он.
Ранее СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в России.