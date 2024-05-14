Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Деркач рассказал в интервью БелТА, которое опубликовано на YouTube-канале агентства, передает ТАСС.

По словам политика, взятка в размере 6 млн долларов за закрытие уголовного дела в отношении Burisma по решению суда была направлена воинской части Главного управления разведки Минобороны Украины, большая часть этих средств пошла на «армию дронов» для украинских войск.

«Армия дронов – это гибель людей, это не только атаки на инфраструктурные объекты. Мы видим все цепочки поставок вооружений для ГУР от американских компаний. Видим спонсоров, которые с этим работают», – отметил он.

Ранее СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в России.