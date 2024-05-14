Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.2 комментария
МИД: Отбор на работу в Россию не должен быть лазейкой для террористов
МИД: Россия работает над тем, чтобы приток мигрантов не был лазейкой для терроризма
Россия и страны Центральной Азии намерены усилить сотрудничество в сфере миграции, чтобы миграционная сфера была свободна от проникновения террористической идеологии, сообщил исполняющий обязанности замглавы МИД Михаил Галузин.
Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что отбор на работу в России стремятся сделать более упорядоченным, чтобы он не становился лазейкой для проникновения в нашу страну террористов и экстремистов. При этом представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что терроризм и экстремизм не имеют ни религии, ни национальности, передает ТАСС.
Исполняющий обязанности замглавы МИД также выразил обеспокоенность тем, что политика США и их союзников в НАТО и ЕС может привести к дестабилизации в Центральной Азии. В Вашингтоне и Брюсселе, по его словам, ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу – получить доступ к ресурсной базе региона, а также установить контроль над транспортными артериями, которые через него пролегают.
Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле заявил, что террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» навредил репутации таджиков.