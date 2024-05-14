МИД: Отбор на работу в Россию не должен быть лазейкой для террористов

МИД: Россия работает над тем, чтобы приток мигрантов не был лазейкой для терроризма

Tекст: Ольга Никитина

Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что отбор на работу в России стремятся сделать более упорядоченным, чтобы он не становился лазейкой для проникновения в нашу страну террористов и экстремистов. При этом представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что терроризм и экстремизм не имеют ни религии, ни национальности, передает ТАСС.

Исполняющий обязанности замглавы МИД также выразил обеспокоенность тем, что политика США и их союзников в НАТО и ЕС может привести к дестабилизации в Центральной Азии. В Вашингтоне и Брюсселе, по его словам, ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу – получить доступ к ресурсной базе региона, а также установить контроль над транспортными артериями, которые через него пролегают.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле заявил, что террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» навредил репутации таджиков.