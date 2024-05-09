Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Рахмон заявил, что теракт в «Крокусе» навредил репутации таджиков
Президент Таджикистана Рахмон заявил, что теракт в «Крокусе» навредил репутации таджиков
Террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» навредил репутации таджиков, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.
Произошедшее в этом концертном зале стало серьезным ударом по имиджу Таджикистана, заявил таджикистанский лидер, передает РИА «Новости».
«Таджики – это древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру и цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо», – сказал он.
Политик добавил, что терроризм не имеет национальности, это глобальная проблема.
Также в ходе беседы Рахмон предложил Путину обсудить вопрос трудовых мигрантов.