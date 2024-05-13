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СМИ раскрыли возможные последствия для ВСУ маневра ВС России под Волчанском
Forbes: Наступление ВС России в Харьковской области может оказаться ловушкой для ВСУ
Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
По его словам, если российская кампания на севере – всего лишь уловка, то ее цель заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть силы с востока на север, а если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки, передает РИА «Новости».
Экс указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев.
Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.