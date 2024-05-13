На Украине рассказали о разрушениях на энергетических объектах

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, по сравнению с 2022 и 2023 годом разрушений в текущем году намного больше. Галущенко, добавил, что в результате последних атак страна лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это огромный показатель, поскольку зимой в среднем вырабатывается до восемнадцати гигаватт.

Напомним, глава правительства страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, на восстановление требуется около 1 млрд долларов.