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На Украине рассказали о разрушениях на энергетических объектах
Украинская энергосистема в текущем году понесла самые серьезные разрушения с начала конфликта, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце.
По его словам, по сравнению с 2022 и 2023 годом разрушений в текущем году намного больше. Галущенко, добавил, что в результате последних атак страна лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии, передает РИА «Новости».
Он отметил, что это огромный показатель, поскольку зимой в среднем вырабатывается до восемнадцати гигаватт.
Напомним, глава правительства страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, на восстановление требуется около 1 млрд долларов.