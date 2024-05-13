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Поселок под Белгородом эвакуировали после падения взрывоопасного предмета
Гладков: Поселок под Белгородом временно эвакуировали после падения взрывоопасного предмета
Жителей поселка Разумное Белгородского района Белгородской области попросили эвакуироваться из-за взрывоопасного предмета, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
На месте в поселке работают службы, его оцепили силы УМВД и самообороны, указал губернатор в своем Telegram-канале.
Всех жителей попросили временно выехать в безопасное место, тем, кто не может выехать, предоставили автобусы. Самостоятельно выехали около 250 человек, в пунктах временного размещения находятся 37 человек. У них есть питание и уход.
Охрану домов осуществляют патрули силовиков и сил самообороны.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгороде 12 мая в ходе обстрелов погибло 19 человек.