ВСУ обстреляли город воинской славы в ЛНР

Пасечник: ВСУ обстреляли город воинской славы Краснодон в ЛНР

Tекст: Ольга Никитина

Он сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела города воинской славы, по предварительной информации, пострадали четыре человека. На месте происшествия работают спасатели. Информация о разрушениях уточняется.

В настоящее время дорога в город Краснодон перекрыта, транспорт следует по объездной трассе.

Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ выпустили по городу Краснодону не менее трех ракет ATACMS, под ударом оказалась промышленная зона города.

Напомним, в Белгороде 12 мая в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли 19 человек.