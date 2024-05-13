В этом году нам вместе – сербам и русским – предстоит отметить 80-летие освобождения Сербии от немецко-фашистских захватчиков. Так вышло, что именно в этот юбилейный год, в мае, в ряд выстроились три важнейших праздника: Пасха, День Святого Георгия и День Победы.0 комментариев
ВСУ признали отсутствие подготовленной обороны у Волчанска
Monde: Оборона Волчанска под Харьковом не подготовлена к действиям российских сил
Оборона приграничного с Россией Волчанска в Харьковской области не подготовлена к действиям российских сил, сообщает газета Monde со ссылкой на неназванного военного с украинской стороны, который находится в окрестностях указанного города.
Как сообщил источник издания, оборона Волчанска не была подготовлена, там нет средств, необходимых для «блокировки российского наступления», передает РИА «Новости».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.