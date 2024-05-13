Monde: Оборона Волчанска под Харьковом не подготовлена к действиям российских сил

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник издания, оборона Волчанска не была подготовлена, там нет средств, необходимых для «блокировки российского наступления», передает РИА «Новости».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.