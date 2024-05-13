Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.10 комментариев
The Times заявила о рисках кибератак для британских солдат в Эстонии со стороны России
Британские военнослужащие, размещенные в Эстонии в составе многонационального батальона НАТО и участвующие в масштабных учениях альянса Steadfast Defender, могут стать жертвами кибератак со стороны России, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в военном командовании Соединенного Королевства.
Как пишет The Times, британские военные были предупреждены о том, что Россия может заниматься отслеживанием их мобильных телефонов для «запугивания солдат» и получения оперативной информации, передает ТАСС.
Газета отметила также, что ранее российские власти опровергали подобные обвинения.
Ранее МИД Британии вызвал посла России в связи с якобы кибератаками ФСБ.