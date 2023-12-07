МИД Британии вызвал посла России в связи с якобы кибератаками ФСБ

МИД Британии вызвал посла России в связи с якобы осуществляемыми ФСБ кибератаками

Tекст: Елизавета Шишкова

В ведомстве заявили, что Британия и ее союзники «раскрыли серию предпринятых российскими спецслужбами попыток осуществления киберопераций, направленных против высокопоставленных лиц и организаций», передает ТАСС.

По мнению Лондона, планировалось использовать полученную информацию для вмешательства в британскую политику и демократические процессы.

В связи с этим МИД вызвал посла России, чтобы выразить обеспокоенность якобы продолжающимися кибератаками со стороны РФ.

Напомним, в сентябре Великобритания в координации с США ввела санкции против 11 россиян, посчитав их причастными к организации кибератак на британские больницы и критически важную инфраструктуру.