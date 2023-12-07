Поле для маневра в Закавказье при сотрудничестве с Турцией у России остается. Есть и очевидный общий интерес – не допустить в регион чуждые местным реалиям западные силы. Но ставить необходимо не только на Турцию, но и на Иран. Для баланса.0 комментариев
МИД Британии вызвал посла России в связи с якобы кибератаками ФСБ
МИД Британии вызвал посла России в связи с якобы осуществляемыми ФСБ кибератаками
Российский посол в Лондоне Андрей Келин вызван в МИД Великобритании после того, как британское правительство ввело санкции против двух членов хакерской группировки Callisto, которая якобы связана с ФСБ, сообщил МИД королевства.
В ведомстве заявили, что Британия и ее союзники «раскрыли серию предпринятых российскими спецслужбами попыток осуществления киберопераций, направленных против высокопоставленных лиц и организаций», передает ТАСС.
По мнению Лондона, планировалось использовать полученную информацию для вмешательства в британскую политику и демократические процессы.
В связи с этим МИД вызвал посла России, чтобы выразить обеспокоенность якобы продолжающимися кибератаками со стороны РФ.
Напомним, в сентябре Великобритания в координации с США ввела санкции против 11 россиян, посчитав их причастными к организации кибератак на британские больницы и критически важную инфраструктуру.