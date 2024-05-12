11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Два предприятия Белгородской области получили повреждения из-за атаки ВСУ
ВСУ повторно атаковали Шебекино Белгородской области с помощью дронов, пострадавших нет, повреждения зафиксированы на территории двух промышленных предприятий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате повторной атаки города Шебекино дронами ВСУ были повреждены два промышленных предприятия, передает ТАСС. Гладков уточнил, что на одном из предприятий повреждена крыша, на другом было повреждено здание столовой.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь ПВО сбила и перехватила две украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников самолетного типа над российскими регионами.