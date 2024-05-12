11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.4 комментария
Два беспилотника уничтожены над Брянской областью
Богомаз: Два беспилотника уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет
Два беспилотника уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, два БПЛА самолетного типа силами ПВО уничтожены над Навлинским и Брасовским, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, передает РИА «Новости».
Ранее Богомаз сообщил, что силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Трубчевским районом Брянской области.