Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
Макрон заявил об усилении поддержки Киева со стороны ЕС
Президент Эмманюэль Макрон заявил об усилении поддержки Киева со стороны ЕС в ближайшее время
Евросоюз в ближайшее время усилит поддержку Киева, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
По его словам, на карту поставлены будущее Украины и Европы, украинскому командованию необходимо поставить больше техники, передает ТАСС.
При этом Макрон заверил, Франция – держава мира, а стремление вооружиться происходит для сдерживания конфликтующих сторон.
Ранее американская газета New York Post писала, что Соединенные Штаты выделили Киеву новый пакет военной помощи на сумму 400 млн долларов в связи с успехами ВС России под Харьковом.