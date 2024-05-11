Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они? Что вместо демаркации на основе советских административных карт? А что если азербайджанцы просто заберут то, на что претендуют?0 комментариев
В США объяснили срочное выделение нового пакета помощи Киеву
NYP: США выделили 400 млн военной помощи Киеву из-за активизации действий ВС России под Харьковом
Соединенные Штаты выделили Киеву новый пакет военной помощи на сумму 400 млн долларов в связи с успехами ВС России под Харьковом, пишет американская газета New York Post.
По данным издания, выделенный Пентагоном новый пакет помощи снабдит Киев ракетами класса «земля-воздух», артиллерийскими снарядами и оборудованием для сдерживания российского наступления, передает РИА «Новости».
Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, данная помощь стала «срочно необходимой» из-за активизации российской армии под Харьковом.
Известно, что такой транш стал 57-ой партией военного оборудования, переданного Киеву из запасов Минобороны США с августа 2021 года.
Накануне Пентагон решил закупить ракеты GMLRS на 332 млн долларов.