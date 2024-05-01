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BI: РЭБ России успешно уничтожает американское оружие точного наведения
Очередное американское оружие точного наведения, поставленное Украине, было нейтрализовано российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает Business Insider.
«Еще одно американское оружие точного наведения, очевидно, было сорвано российской радиоэлектронной борьбой», – пишет BI со ссылкой на представителя Пентагона, передает РИА «Новости».
Как говорится в материале, этот боеприпас был спешно разработан и отправлен на Украину. Он стал очередным американским оружием, потерпевшим неудачу в бою.
«Это подчеркивает растущую проблему противодействия недорогим российским тактикам постановки помех», – пишет издание.
Отмечается, что замглавы минобороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант признал, что новая версия американского высокоточного оружия не смогла поразить российские цели частично по причине эффективной работы РЭБ ВС России.
Ранее сообщалось, что российские средства РЭБ снизили эффективность снарядов Excalibur с 70% до 6%.