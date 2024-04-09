Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.5 комментариев
В список экстремистов и террористов внесены семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Росфинмониторинг включил в перечень физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, еще семерых фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
В список, сообщает ТАСС, попали предполагаемые пособники исполнителей теракта братьев Аминчона и Диловара Исломова: их отец Исроил Исломов, Алишер Касимов, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммад Шарипзоду.
Ранее сообщалось, что в перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.