Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.4 комментария
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов
Росфинмониторинг: Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» внесены в перечень террористов и экстремистов
В перечень террористов и экстремистов внесены четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, сообщил Росфинмониторинг.
Четверо исполнителей теракта в «Крокусе», которыми по версии следствия являются Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, передает ТАСС.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.
Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.