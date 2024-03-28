Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.0 комментариев
Предполагаемые исполнители теракта в «Крокусе» не стали подавать жалобы на арест
Четверо обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» не подавали жалобы на свой арест, сообщили в правоохранительных органах.
«Апелляционные жалобы в суд не поступали», – передает слова источника ТАСС.
Суд отправил обвиняемых под арест 24 марта, по закону постановление об аресте может быть обжаловано в течение трех суток.
Ранее в четверг обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов подал апелляцию на свой арест.