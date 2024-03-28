Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов подал жалобу на арест
Обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчон Исломов в четверг подал апелляцию на свой арест в Басманный суд Москвы.
Исломов подал жалобу на свой арест в суд, сообщает РИА «Новости».
До этого он заявлял, что не считает себя виновным в теракте.