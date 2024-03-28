Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков

Источник: Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием психотропных веществ

Tекст: Алексей Дегтярев

Фигуранты в момент преступления могли находиться под действием психотропных веществ, сейчас проводятся необходимые экспертизы, сообщил собеседник РИА «Новости».

В случае подтверждения этой теории такое обстоятельство может стать отягчающим обстоятельством для них.

Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что четверо нападавших при атаке на «Крокус» были в состоянии наркотического опьянения. По его словам, они могли употреблять наркотики не только в день теракта.

Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.