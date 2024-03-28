Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием наркотиков
Источник: Напавшие на «Крокус» террористы могли быть под действием психотропных веществ
Устроившие террористический акт в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ, этого не исключают следователи, сообщил источник в правоохранительных органах.
Фигуранты в момент преступления могли находиться под действием психотропных веществ, сейчас проводятся необходимые экспертизы, сообщил собеседник РИА «Новости».
В случае подтверждения этой теории такое обстоятельство может стать отягчающим обстоятельством для них.
Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что четверо нападавших при атаке на «Крокус» были в состоянии наркотического опьянения. По его словам, они могли употреблять наркотики не только в день теракта.
Напомним, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.