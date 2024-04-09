Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.4 комментария
Экс-сотрудника военной прокуратуры в Тамбове арестовали за подготовку терактов
Бывшего работника военной прокуратуры заподозрили в подготовке террористического акта в Тамбове, его арестовали, сообщили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.
Бывшему сотруднику ведомства 44 года, Ленинский райсуд Тамбова арестовал его до 6 июня 2024 года включительно, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
По этим данным, подозреваемый намеревался подорвать два административных здания. Его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
В феврале ФСБ задержала россиянина, по заданию спецслужб Украины готовившего подрыв автомобиля работника правоохранительных органов в Московской области.