И в Азербайджане, и в Армении в последнее время много говорят о заключении мирного договора, который откроет обеим странам перспективы для развития. Однако на деле и та, и другая страна делают шаги в прямо противоположном направлении.0 комментариев
Ростех запустил производство пороха из древесной целлюлозы
Госкорпорация «Ростех» начала промышленное производство пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
По его словам, предприятия Ростеха начали промышленное изготовление пороха из древесной и льняной целлюлозы. Оздоев рассказал также, что комплекс испытаний и практических стрельб показал, что такой порох ничем не уступает традиционному, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что перевод производства пороха на альтернативное сырье позволит снизить зависимость от импортных поставок хлопчатника. По словам Оздоева, в перспективе доля нового сырья в производстве порохов достигнет 60-70%.
Напомним, в 2018 году наблюдательный совет Ростеха решил создать холдинговую компанию по спецхимии и промышленным взрывчатым веществам.