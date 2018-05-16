Ростех создал холдинг по производству спецхимии

Наблюдательный совет Ростеха решил создать холдинговую компанию по спецхимии и промышленным взрывчатым веществам, заявили близкие к госкорпорации источники.

Головной организацией холдинга стал Федеральный научно-технический центр «Информхиммаш», который в будущем будет реорганизован в АО «Спецхимия», пишет «Коммерсант».

При этом холдинг будет разбит на разработчиков и производителей взрывчатых веществ (НИИ «Кристалл» и Калиновский химический завод), производителей пиротехнической продукции (НИИ прикладной химии, Краснозаводский химический завод, Чебоксарское производственное объединение им. Чапаева) и производителей средств инициирования зарядов (предприятие «Краснознаменец» Муромский приборостроительный завод и Новосибирский механический завод «Искра»).

Кроме того, в холдинг войдут разработчики баллиститных порохов и твердого ракетного топлива (НИИ полимерных материалов и Соликамский завод «Урал») и научный центр «Прикладная химия», производящий высокоэнергетические системы для ракетных двигателей.

В «Спецхимию» также вошли предприятия, специализирующиеся на информационно-аналитической деятельности («Расчет» и «Ритм»), и одна сбытовая компания («Техмашсервис»).

В Ростехе информацию о создании холдинга подтвердили, уточнив, что на первом этапе в холдинг вошло 15 предприятий.

«Единая продуктовая направленность холдинга позволяет консолидировать разрозненные компетенции, усовершенствовать модель управления этими активами, устранить внутреннюю конкуренцию на этом рынке и выстроить новые кооперационные цепочки», – заявили в госкорпорации.