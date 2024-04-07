Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.0 комментариев
Производитель увеличил точность ракет «Искандера-М»
Рязанцев: На основании опыта СВО точность ракет «Искандера-М» была увеличена
Ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена, сообщил в программе «Военная приемка» генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.
Как отметил Рязанцев, говоря об аэробаллистической ракете 9М723 ОТРК «Искандер-М», комплекс был оперативно доработан под реалии спецоперации, передает РИА «Новости».
Он также утвердительно ответил на вопрос ведущего – идет ли речь о повышении точности ракеты.
Минобороны России сообщило, что ракета ОТРК «Искандер-М» уничтожила украинскую ЗРС С-300 в районе Покровска в ДНР. В ходе анализа опубликованного видео было установлено, что на кадрах не только С-300 – российские войска уничтожили два ЗРК Patriot.