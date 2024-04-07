Российские военные вошли в пригород Часова Яра

Российские военные вошли в пригород Часова Яра и обнаружили минные заграждения

Tекст: Денис Тельманов

«От наших позиций до Часов Яра остается около полукилометра», – рассказал Гагин РИА «Новости».

По его словам, продвижение российских военных тщательно выверено, чтобы сберечь личный состав.

Гагин отметил, что ВСУ отступили в Часов Яр из Артемовска и усиливали группировку «не один месяц».

«У них было около года для подготовки к штурму. Это существенный срок. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», – подчеркнул советник Пушилина.



Ранее сообщалось, что украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи.

При этом город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.









