Депутат раскрыл украинский фейк о якобы планах России «напасть» на Казахстан

Депутат Госдумы Гурулев назвал украинском фейком аудио о якобы планах России «напасть» на Казахстан

Tекст: Вера Басилая

Гурулев в видео, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что все заявления от его имени о нападении на Казахстан являются явной попыткой украинских каналов раскачать ситуацию от его имени.

Депутат призвал быть бдительными, потому что «нейросети подделывают все, что угодно».

«Всю эту ЦИПсОшную украинскую кодлу мы в любом варианте победим», – сказал Гурулев.

Ранее в украинских Telegram-каналах распространяли голосовое сообщение от имени самого генерала Гурулева о том, что Россия якобы готовится в будущем атаковать Казахстан.