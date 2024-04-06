Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.8 комментариев
Депутат раскрыл украинский фейк о якобы планах России «напасть» на Казахстан
Депутат Госдумы Гурулев назвал украинском фейком аудио о якобы планах России «напасть» на Казахстан
Сообщения, где утверждается о «планах России напасть на Казахстан», являются фейком, созданным украинскими спецслужбами при помощи нейросетей с целью поссорить Москву и Астану, сообщил депутат Госдумы Андрей Гурулев.
Гурулев в видео, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что все заявления от его имени о нападении на Казахстан являются явной попыткой украинских каналов раскачать ситуацию от его имени.
Депутат призвал быть бдительными, потому что «нейросети подделывают все, что угодно».
«Всю эту ЦИПсОшную украинскую кодлу мы в любом варианте победим», – сказал Гурулев.
Ранее в украинских Telegram-каналах распространяли голосовое сообщение от имени самого генерала Гурулева о том, что Россия якобы готовится в будущем атаковать Казахстан.