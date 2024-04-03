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    НАТО намерено ввести налог на Украину
    Мишустин назвал среднюю зарплату в России
    Майор ВСУ предрек Часову Яру судьбу Авдеевки и Артемовска
    В России завершены клинические исследования лекарства от неизлечимой ранее болезни
    Путин назвал необходимым строительство моста на Сахалин
    В кабмине рассмотрят введение пошлины в 200% на вина из стран НАТО
    Мишустин сравнил госдолг России и Запада
    Серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в России
    После потепления до +19 в Петербурге выпал снег
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    В этот опасный момент от военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    12 комментариев
    3 апреля 2024, 20:04 • Новости дня

    По делу о гибели семи человек в аварии с поездом арестован мастер ж/д участка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мастер дорожного линейного участка Северной железной дороги помещен под стражу по делу о столкновении автобуса и поезда под Ярославлем, сообщили в Ярославском облсуде.

    Переславский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте мастера дорожного линейного участка, подозреваемого в халатности, сообщили в суде, передает РИА «Новости». Подозреваемый арестован до 2 июня 2024 года.

    Согласно данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом ж/д переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед поездом №15 «Архангельск – Москва». Машинист попытался экстренно затормозить, но столкновение все же произошло. В аварии погибли шесть пассажиров автобуса и водитель.

    Ранее СК сообщал о задержании по делу монтера пути. Согласно медосвидетельствованию, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Заведено дело по статье о халатности.

    3 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    Пригожин рассказал, как Пугачева кошмарила российский шоу-бизнес

    Пригожин: Пугачева кошмарила шоу-бизнес и сливала неугодных артистов

    Пригожин рассказал, как Пугачева кошмарила российский шоу-бизнес
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Алла Пугачева, покинув Россию, утратила авторитет и не имеет права критиковать страну, выразил мнение продюсер Иосиф Пригожин.

    Он вспомнил, что Пугачева всегда пользовалась огромным уважением в России, но ее слова о том, что «уехали самые умные», оскорбили многих людей, передает «Московский комсомолец».

    «Как она может руководить процессом из Израиля? Она же претендовала на лицо № 1 этой страны», – задался вопросом продюсер.

    Он также рассказал, что Пугачева «кошмарила» российский шоу-бизнес и могла «перекрыть кислород» неугодным ей артистам.

    «Приходила на проект и говорила: «Я не хочу, чтобы Валерия была там». И все: у нее шли на поводу, убирали Валерию в пользу Аллы Пугачевой», – заявил Пригожин.

    Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом. Запрос о признании Пугачевой иноагентом направлен в Минюст.

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    2 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина уже де-факто является террористическим государством, и признавать ее таковой на международном уровне не получится из-за русофобского консенсуса в ООН, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поэтому не получится осудить украинских лидеров в международных судах, к ним необходимо применить иные меры.

    Медведев в своем Telegram-канале назвал вполне «схоластической» дискуссию вокруг возможного признания на международном уровне Украины террористическим государством.

    По его словам, по факту Украина уже является террористическим государством, которое свободно, без последствий, убивает своих и  чужих граждан в городах и окопах, «даже в тюрьмах». Медведев также отметил, что этот факт понятен всем «британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома».

    Он подчеркнул, что при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла «мразь типа «Азова» (запрещен в России), Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или Зеленского», их не будут судить в МУСе, потому что пробить такое решение при русофобском консенсусе в ООН нереально.

    Медведев считает, что нужно «просто крошить бандеровских свиней», а лидеров необходимо ликвидировать при удобном случае в Киеве или в любом другом подходящем месте.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обратится в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной. Сообщалось также, что МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике.

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    3 апреля 2024, 08:51 • Новости дня
    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта

    Politico: Фронт ВСУ может рухнуть под натиском российской армии

    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Высокопоставленные украинские военные в интервью Politico выразили опасения, что фронт ВСУ может обрушиться, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте.

    «Офицеры говорят, что существует значительный риск прорыва фронта на том участке, где российские генералы решат сосредоточить свои усилия», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Среди факторов, способствующих прорыву, командиры назвали численное превосходство российской армии и использование планирующих авиабомб. Один из офицеров добавил, что Запад уже не сможет помочь Украине справиться с наступлением России.

    «У нас военный кризис. <…> Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», – выразил опасения другой военный.

    Британские СМИ писали ранее, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    Кроме того, китайские СМИ писали, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

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    2 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов

    Financial Times: Столтенберг предложил выделить Киеву пятилетний пакет помощи на 100 млрд долларов

    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс работает над планом по созданию пакета помощи Украине объемом до 100 млрд долларов сроком на пять лет, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Соответствующее предложение выдвинул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС. По данным Financial Times, в соответствии с планом, НАТО получит роль в управлении средствами, которые выделят 32 страны – члена блока.

    В случае, если предложение будет принято, НАТО получит контроль над возглавляемой США контактной группе по Украине и позволит альянсу координировать летальную поддержку Киева, поясняет издание.

    Ранее Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

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    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    3 апреля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники

    Депутат Госдумы: Минируя Славянск и Краматорск, ВСУ стремятся сделать из них города-смертники

    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся сделать из Славянска и Краматорска города-смертники, минируя все объекты социнфраструктуры, рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, главком ВСУ Александр Сырский подготовил так называемую линию обороны, по факту это означает, что ВСУ минируют линию Краматорск – Славянск – Красноармейск, чтобы сделать эти населенные пункты городами-смертниками, передает РИА «Новости».

    Водолацкий отметил, что украинские военнослужащие создают укрепрайоны – тяжелое вооружение сгружают в домах, детских садах и школах.

    Военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков рассказали газете ВЗГЛЯД, что существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска позволит взятие Часова Яра.

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    3 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    МИД отреагировал на отказ Армении от использования карт «Мир»

    Захарова: Ереван поддался западному давлению и отказался от карт «Мир»

    МИД отреагировал на отказ Армении от использования карт «Мир»
    @ Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Ереван под давлением Запада отказался от дальнейшего использования российской платежной системы «Мир».

    Как указала Захарова на брифинге, Москва с сожалением констатирует, что «Ереван подчинился давлению Западу и в этом вопросе», передает ТАСС

    Дипломат подчеркнула, что отказ от карт «Мир» нанесет Армении больше вреда, чем возможные санкции со стороны западных стран.

    Напомним, с 30 марта банки Армении, входящие в национальную платежную систему Armenian Card (ArCa), прекратили обслуживание российских карт «Мир».

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что банки Армении прекратили прием карт «Мир» с апреля не по инициативе Еревана, а под беспрецедентным давлением США.

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    3 апреля 2024, 14:00 • Новости дня
    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы

    Сенатор Климов: Отказ от парада Победы – суверенное дело Казахстана

    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Анастасия Куликова

    Постсоветские государства подходят к вопросу празднования Дня Победы по-разному. Москве стоит с уважением относиться к этому, но вести активную дипломатическую работу с этими странами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал отказ Казахстана проводить военный парад ко Дню Победы. В республике решение объяснили экономией средств.

    «Казахстанцы наряду с другими народами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны защищали мир. Республика тоже понесла потери», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. По его мнению, Астана может по-своему почтить память павших героев и поблагодарить ветеранов, неформально подойдя к празднованию 9 Мая.

    Собеседник указал, что к вопросу проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы постсоветские государства в целом подходят по-разному. Парламентарий призвал относиться к решению Казахстана отказаться от военного парада с уважением. «Это их суверенное дело – что, когда и как проводить», – подчеркнул спикер.

    Климов называет День Победы одним из звеньев, связывающих Россию и Казахстан крепкими узами. «Наши недруги это понимают и, конечно, пытаются вбить клин, в том числе и по этому вопросу», – заметил сенатор. Он указал, что Москве известно о высокой активности американского дипломатического корпуса, спецслужб, НКО на постсоветском пространстве, в том числе в республиках Центральной Азии.

    «На этом фоне решение Казахстана по Дню Победы может навевать определенные мысли, потому что и в республике существуют разные течения и взгляды. Но нам важно более активно работать с казахстанскими коллегами на парламентском уровне, развивать межпартийные контакты по линии организации гражданского общества, активнее использовать дипломатические каналы», – заключил сенатор.

    Ранее стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Таким образом, военный парад в Казахстане не будет проводиться пятый год подряд. Местные издания отмечают, что в последний раз мощь казахстанской армии показывали в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

    В 2022 и 2023 годах парады в Казахстане не проводились, а Минобороны страны объясняло решение стремлением к экономии бюджетных средств. При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители военного ведомства и органов военного управления поздравляли ветеранов по месту их жительства.

    В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны.

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    3 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем на выставке «Экспотехностраж»

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» впервые представил на выставке «Экспотехностраж» в Петербурге титановый бронешлем «Барс-Л», который имеет противопульную защиту и уже находится на апробации в воинских подразделениях, сообщил представитель компании – разработчика, входящей в концерн «Калашников», Дмитрий Чумаченко.

    По его словам, шлем из титана весит всего 1,9 кг и позволяет отсекать все острые осколки, а также рикошетит все возможные осколки и пули, передает ТАСС.

    В концерне «Калашников» отметили, что «Барс-Л» имеет противопульную защиту Бр2+. По площади защиты и внешнему обвесу шлем соответствует шлему «Эльбрус-Т», но отличается по форме и защитным характеристикам.

    Ранее концерн «Калашников» начал серийно выпускать титановые шлемы «Эльбрус-Т» с повышенной стойкостью к осколкам.

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    3 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова

    Военный аналитик Онуфриенко: Мэр Харькова говорит о планах эвакуации по политическим причинам

    Военный аналитик оценил заявления о плане эвакуации Харькова
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Власти Харькова либо «хайпуют», либо хотят присвоить деньги на строительство укреплений. На данный момент армия России, вероятно, не будет штурмовать населенный пункт, так как операция потребует больших ресурсов, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харькове заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут.

    «Украинские власти не верят в то, что мы сейчас будем штурмовать Харьков, поэтому не собираются претворять планы эвакуации города в жизнь. Дело в том, что такие заявления делаются по другим соображениям. Кто-то из чиновников «хайпует», другие могут пытаться получить деньги на строительство укреплений, чтобы в дальнейшем присвоить их», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как правило, реальная эвакуация на Украине проводится по двум причинам. Например, под Купянском мы наблюдали политические соображения. Власти старались поднять панику, показать, что ситуация на фронте плохая. Тем самым они хотели получить больше средств. Также вывозить население могут при подготовке укреплений. В таком случае дома превращаются в защитные сооружения, а мебель уходит в блиндажи и на отопление», – отмечает собеседник.

    «Минировать Харьков и превращать его в «город-смертник», как это уже планируют сделать со Славянском и Краматорском, скорее всего, не будут. Здесь понадобилось бы слишком много взрывчатки, что ВСУ себе позволить не могут. Максимум, чего стоит ожидать – это подрыв отдельных домов, чтобы завалы создали препятствие для проезда военной техники», – акцентирует эксперт.

    «Сомневаюсь, что мы будем брать Харьков в лоб. Его освобождение потребует очень большой концентрации сил и займет, как минимум, полгода. В результате получится город в руинах, на который потрачено много ресурсов», – подчеркивает он.

    Отдельно собеседник обратил внимание на военную обстановку на направлении. «В целом, ситуация стабильная. На границе с Белгородской областью наблюдается снижение обстрелов со стороны ВСУ. Произошло то, о чем говорилось ранее. Перед президентскими выборами активность противника была максимальной, а сейчас начала снижаться», – поясняет спикер.

    «Под Купянском линия фронта «дышит», но практически не меняется. Боевые действия ведутся, российские войска берут опорные пункты противника, но пока что этим ограничиваются. ВСУ, в свою очередь, пробуют отбивать наши удары и пытаются контратаковать», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их власти пока не собираются. Он назвал ситуацию в населенном пункте спокойной. По его словам, «волны оттока» населения не наблюдается. Чиновник заверил, что «никакой паники в городе нет».

    Генерал ВСУ Кривонос, в свою очередь, назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Офицер также считает, что ВСУ придется в скором времени защищать областной центр.

    Между тем военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Напомним, в марте после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. По словам мэра, энергосистема города получила «слишком серьезные поражения». Также в населенном пункте не работали светофоры и линии связи со спасателями.

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    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

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    3 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»

    Express заявила о подготовке финского городка Ивало на границе с Россией к «войне»

    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»
    @ The Flightdeck View/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Небольшой финский городок Ивало, который находится в нескольких десятках километров от границы Финляндии с Россией, может оказаться «горячей точкой», если начнется война между Россией и НАТО, пишут британские СМИ.

    Как пишет Express, Ивало «готовится к войне». Рядом с ним расположена база НАТО, которую называют «Арктической Спартой». База у Ивало является одной из самых близких военных баз США к России. Еще несколько таких баз есть в Норвегии, Латвии, Эстонии, передает РИА «Новости».

    Напомним, НАТО проводило учения Nordic Response 4–15 марта. Учения проводились в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии.

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    3 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Мишустин сравнил госдолг России и Запада

    Мишустин: Госдолг России находится на безопасном уровне в 17% ВВП

    Мишустин сравнил госдолг России и Запада
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП, сообщил премьер Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

    Он отметил, что у российских «в кавычках или бывших» партнеров дела обстоят иначе, передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Мишустина, расходы на обслуживание госдолга России хотя и выросли, но произошло это из-за роста стоимости займов.

    Ранее глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.

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    3 апреля 2024, 09:48 • Новости дня
    Арест активов «Макфы» на 100 трлн рублей назвали «творчеством пристава»

    Tекст: Александра Юдина

    Истец оценил изымаемое имущество в 46 млрд рублей, а 100 трлн рублей является «творчеством судебного пристава», заявил адвокат компании Павел Хлюстов.

    По его словам, исковые требования прокуратуры не основаны на законодательстве и являются «правовым фэнтези». Он утверждает, что Генпрокуратура не приводит доказательств того, что какие-то доходы были получены незаконным путем, передает РБК.

    Хлюстов отметил, что в данный момент сложно прогнозировать исход дела, «потому что с ГП очень трудно спорить».

    Напомним, в Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи, как считает надзор, с их коррупционным происхождением.

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    3 апреля 2024, 09:19 • Новости дня
    В Казахстане отказались проводить военный парад ко Дню Победы

    В Казахстане отказались проводить военный парад ко Дню Победы в связи с экономией средств

    В Казахстане отказались проводить военный парад ко Дню Победы
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны Казахстана не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню Победы, в связи с экономией средств и решением других задач, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Согласно сообщению пресс-службы, военного парада в 2024 году в Казахстане не будет из-за экономии средств бюджета и необходимостью поддержания «требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений ВС Казахстана», передает ТАСС.

    Напомним, в апреле 2023 года в Министерстве обороны Казахстана сообщили об отсутствии планов проведения в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая в связи с экономией средств.

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