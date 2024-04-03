Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
После ДТП с поездом в Ярославской области завели дело о халатности
В Ярославской области завели дело о халатности после ДТП с автобусом и поездом
В Ярославской области возбуждено уголовное дело о халатности после ДТП с автобусом и поездом. Следствие полагает, что халатность должностных лиц железной дороги привела к трагедии, в которой погибли семь человек, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В ведомстве указали, что возбуждено уголовное дело против должностных лиц Северной железной дороги, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), передает ТАСС.
Ранее СК сообщили, что правоохранители задержали монтера пути по делу о столкновении автобуса и поезда в Ярославской области, по предварительным данным, мужчина отключил автоматическое устройство заграждения переезда при приближающемся поезде.
В понедельник в Ярославской области поезд протаранил автобус. По последним данным, жертвами столкновения стали семь человек. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отмечал, что, по предварительным данным, авария произошла из-за пьяного диспетчера.