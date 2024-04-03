  • Новость часаМишустин сравнил госдолг России и Запада
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    Почему Зеленского бросает ближайший друг и помощник
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    12 комментариев
    3 апреля 2024, 16:04 • Новости дня

    После ДТП с поездом в Ярославской области завели дело о халатности

    В Ярославской области завели дело о халатности после ДТП с автобусом и поездом

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ярославской области возбуждено уголовное дело о халатности после ДТП с автобусом и поездом. Следствие полагает, что халатность должностных лиц железной дороги привела к трагедии, в которой погибли семь человек, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

    В ведомстве указали, что возбуждено уголовное дело против должностных лиц Северной железной дороги, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), передает ТАСС.

    Ранее СК сообщили, что правоохранители задержали монтера пути по делу о столкновении автобуса и поезда в Ярославской области, по предварительным данным, мужчина отключил автоматическое устройство заграждения переезда при приближающемся поезде.

    В понедельник в Ярославской области поезд протаранил автобус. По последним данным, жертвами столкновения стали семь человек. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отмечал, что, по предварительным данным, авария произошла из-за пьяного диспетчера.

    2 апреля 2024, 21:40 • Новости дня
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    Медведев: Лидеров Украины необходимо ликвидировать при удобном случае
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина уже де-факто является террористическим государством, и признавать ее таковой на международном уровне не получится из-за русофобского консенсуса в ООН, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поэтому не получится осудить украинских лидеров в международных судах, к ним необходимо применить иные меры.

    Медведев в своем Telegram-канале назвал вполне «схоластической» дискуссию вокруг возможного признания на международном уровне Украины террористическим государством.

    По его словам, по факту Украина уже является террористическим государством, которое свободно, без последствий, убивает своих и  чужих граждан в городах и окопах, «даже в тюрьмах». Медведев также отметил, что этот факт понятен всем «британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома».

    Он подчеркнул, что при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла «мразь типа «Азова» (запрещен в России), Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) или Зеленского», их не будут судить в МУСе, потому что пробить такое решение при русофобском консенсусе в ООН нереально.

    Медведев считает, что нужно «просто крошить бандеровских свиней», а лидеров необходимо ликвидировать при удобном случае в Киеве или в любом другом подходящем месте.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обратится в международные судебные инстанции по фактам терактов, совершенных Украиной. Сообщалось также, что МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему российские дипломаты избрали именно такую тактику привлечения Украины к ответственности и к чему она может привести на практике.

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    3 апреля 2024, 10:59 • Новости дня
    Пригожин рассказал, как Пугачева кошмарила российский шоу-бизнес

    Пригожин: Пугачева кошмарила шоу-бизнес и сливала неугодных артистов

    Пригожин рассказал, как Пугачева кошмарила российский шоу-бизнес
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Алла Пугачева, покинув Россию, утратила авторитет и не имеет права критиковать страну, выразил мнение продюсер Иосиф Пригожин.

    Он вспомнил, что Пугачева всегда пользовалась огромным уважением в России, но ее слова о том, что «уехали самые умные», оскорбили многих людей, передает «Московский комсомолец».

    «Как она может руководить процессом из Израиля? Она же претендовала на лицо № 1 этой страны», – задался вопросом продюсер.

    Он также рассказал, что Пугачева «кошмарила» российский шоу-бизнес и могла «перекрыть кислород» неугодным ей артистам.

    «Приходила на проект и говорила: «Я не хочу, чтобы Валерия была там». И все: у нее шли на поводу, убирали Валерию в пользу Аллы Пугачевой», – заявил Пригожин.

    Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом. Запрос о признании Пугачевой иноагентом направлен в Минюст.

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    2 апреля 2024, 20:41 • Новости дня
    Си Цзиньпин обозначил Байдену «красную линию»
    Си Цзиньпин обозначил Байдену «красную линию»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом подчеркнул, что Пекин не будет закрывать глаза на поддержку независимости Тайваня, исходящую от третьих стран.

    Си Цзиньпин обозначил, что вопрос Тайваня в отношениях с США является «красной линией», передает РИА «Новости».

    Председатель КНР также отметил, что Китай не будет бездействовать, если Вашингтон будет добиваться «лишения Китая его законного права на развитие».

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор.

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    2 апреля 2024, 18:07 • Новости дня
    Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
    Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
    @ Василий Малышев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка РСФСР, кавалер ордена Почета, актриса театра и кино Татьяна Конюхова умерла на 93-м году жизни, сообщил Союз кинематографистов России.

    В сообщении отмечается, что Татьяна Конюхова скончалась после продолжительной болезни, передает ТАСС.

    Татьяна Конюхова известна по фильмам «Доброе утро», «Майская ночь, или Утопленница», «Разные судьбы», «Над Тиссой», «Карьера Димы Горина», «Женитьба Бальзаминова». Последней ролью Конюховой стала Вероника Витольдовна в сериале «Хранимые судьбой» в 2011 году.

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    2 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ Кривонос назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Положение украинской армии в районе города Часов Яр крайне опасное, кроме того, следует готовиться к обороне Харькова, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

    Кривонос считает, что в районе Часова Яра для ВСУ сложилась самая опасная и трудная ситуация. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Генерал ВСУ также считает, что Украине придется в скором времени оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    Между тем военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр, который был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог ВС России.

    До этого сообщалось, что российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    3 апреля 2024, 08:51 • Новости дня
    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта

    Politico: Фронт ВСУ может рухнуть под натиском российской армии

    Офицеры ВСУ назвали условие обрушения фронта
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Высокопоставленные украинские военные в интервью Politico выразили опасения, что фронт ВСУ может обрушиться, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте.

    «Офицеры говорят, что существует значительный риск прорыва фронта на том участке, где российские генералы решат сосредоточить свои усилия», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Среди факторов, способствующих прорыву, командиры назвали численное превосходство российской армии и использование планирующих авиабомб. Один из офицеров добавил, что Запад уже не сможет помочь Украине справиться с наступлением России.

    «У нас военный кризис. <…> Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», – выразил опасения другой военный.

    Британские СМИ писали ранее, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    Кроме того, китайские СМИ писали, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

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    2 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов

    Financial Times: Столтенберг предложил выделить Киеву пятилетний пакет помощи на 100 млрд долларов

    В НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс работает над планом по созданию пакета помощи Украине объемом до 100 млрд долларов сроком на пять лет, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Соответствующее предложение выдвинул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС. По данным Financial Times, в соответствии с планом, НАТО получит роль в управлении средствами, которые выделят 32 страны – члена блока.

    В случае, если предложение будет принято, НАТО получит контроль над возглавляемой США контактной группе по Украине и позволит альянсу координировать летальную поддержку Киева, поясняет издание.

    Ранее Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

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    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 17:51 • Новости дня
    Названа дата прекращения обслуживания карт «Мир» в Киргизии

    Оператор платежной системы сообщил о прекращении с 5 апреля работы карт «Мир» в Киргизии

    Названа дата прекращения обслуживания карт «Мир» в Киргизии
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение обслуживания карт «Мир» в Киргизии произойдет с 5 апреля 2024 года из-за санкций, введенных США против оператора российской платежной системы, сообщил оператор национальной платежной системы «Элкарт».

    В сообщении на сайте «Элкарт» говорится, что санкции были введены министерством финансов США против АО «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»). В целях минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ»), как гарант бесперебойной работы «Элкарт», прекращает обслуживание карт «Мир» в своей инфраструктуре, передает ТАСС.

    Ранее армянские банки прекратили обслуживание карт «Мир».

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    2 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    Назначен главком ВМФ и командующие Северным и Черноморским флотами

    Шойгу: Адмирал Моисеев назначен главнокомандующим ВМФ России

    Назначен главком ВМФ и командующие Северным и Черноморским флотами
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом страны, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководством ведомства.

    Шойгу также сообщил, что вице-адмирал Сергей Пинчук и вице-адмирал Константин Кабанцов стали командующим Черноморским флотом и командующим Северным флотом соответственно, передает РИА «Новости».

    Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. Попова (Санкт-Петербург). В 2003 году с отличием окончил Военно-морскую академию имени Н. Кузнецова. В 2011 году с отличием окончил Военную академию Генштаба РФ.

    В ноябре 2017 года назначен заместителем начальника Генштаба РФ, в июне 2018 года Моисеев стал командующим Черноморским флотом. В мае 2019 года Моисеев возглавил Северный флот РФ. Удостоен звания Героя России.

    Сергей Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. Окончил Нахимовское военное училище и Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова. В декабре 2011 года стал командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

    Константин Кабанцов родился в 1968 году в Семипалатинске (ныне – Семей) Казахской ССР. В 1990-м окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, в 2007-м – Военно-морскую академию имени Кузнецова, в 2018-м – Военную академию Генерального штаба ВС России.

    Большую часть службы провел на подводных лодках Северного флота, прошел путь от командира группы штурманской боевой части атомной подводной лодки до заместителя командующего объединением.

    В марте адмирал Моисеев был назначен врио главнокомандующего ВМФ, а вице-адмирал Кабанцов – врио командующего Северным флотом.

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    2 апреля 2024, 19:22 • Новости дня
    Казачий атаман выдвинул требования к Макрону

    Франция причастна к эскалации конфликта на Украине и должна убрать своих наемников из рядов ВСУ, заявил в обращении к французам и президенту Франции Эммануэлю Макрону верховный атаман международного Союза казаков воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николай Дьяконов.

    «Господа французы! Господин Макрон! Уберите своих наемников с нашей святой русской земли. А иначе мы вам напомним, что такое «Березина», – приводит обращение атамана Telegram-канал «Первый казачий».

    Свое обращение атаман записал в Станице Луганской (ЛНР) на фоне разрушенного украинским снарядом старинного казачьего куреня (дома). Дьяконов обвинил в его разрушении, в том числе, Францию, которая в 2014 году запустила механизм гражданской войны на Украине.

    Дьяконов добавил, что в этом доме 1804 года постройки до 2014 года жили потомки донского казака Николаева, участвовавшего в Бородинском сражении, передает «Газета.ru». Также он подчеркнул, что казак Николаев вместе с другими российскими военными вступил в сдавшийся Париж в 1814 году.

    Дьяконов пообещал восстановить курень и другие подобные сооружения. В том числе, силами французских военнопленных. «Учите русский язык, пригодится», – завершил свое обращение атаман.

    Напомним, Эммануэль Макрон не исключил, что Франции на Украине «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (8)
    3 апреля 2024, 08:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники

    Депутат Госдумы: Минируя Славянск и Краматорск, ВСУ стремятся сделать из них города-смертники

    В Госдуме заявили о планах ВСУ сделать из Славянска и Краматорска города-смертники
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные стремятся сделать из Славянска и Краматорска города-смертники, минируя все объекты социнфраструктуры, рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, главком ВСУ Александр Сырский подготовил так называемую линию обороны, по факту это означает, что ВСУ минируют линию Краматорск – Славянск – Красноармейск, чтобы сделать эти населенные пункты городами-смертниками, передает РИА «Новости».

    Водолацкий отметил, что украинские военнослужащие создают укрепрайоны – тяжелое вооружение сгружают в домах, детских садах и школах.

    Военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков рассказали газете ВЗГЛЯД, что существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска позволит взятие Часова Яра.

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    2 апреля 2024, 20:33 • Новости дня
    Роскосмос утвердил эскиз Российской орбитальной станции
    Роскосмос утвердил эскиз Российской орбитальной станции
    @ t.me/roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Роскосмос» утвердила эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), развертывание которой запланировано на 2027–2032 годы.

    РОС будет иметь ряд принципиальных отличий от Международной космической станции (МКС), ее ключевая особенность – открытая модульная архитектура, позволяющая продлевать срок службы станции десятилетиями, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Еще одно важное отличие – полярная орбита. Наклонение орбиты МКС составляет менее 52 градусов, а у РОС оно будет до 97 градусов. Это обеспечит обзор всей земной поверхности, включая стратегически важный для России Северный морской путь.

    РОС получит высокую энергетику, что позволит испытывать и отрабатывать технологии востребованного в российской космонавтике оборудования, например, радиолокаторов и антенных систем большой мощности. В отличие от МКС, РОС сможет работать в режиме посещения, то есть без постоянного присутствия космонавтов.

    Ранее в РКК «Энергия» сообщили, что орбита РОС позволит отправлять аппараты к Луне дважды в месяц.

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    3 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»

    Express заявила о подготовке финского городка Ивало на границе с Россией к «войне»

    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»
    @ The Flightdeck View/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Небольшой финский городок Ивало, который находится в нескольких десятках километров от границы Финляндии с Россией, может оказаться «горячей точкой», если начнется война между Россией и НАТО, пишут британские СМИ.

    Как пишет Express, Ивало «готовится к войне». Рядом с ним расположена база НАТО, которую называют «Арктической Спартой». База у Ивало является одной из самых близких военных баз США к России. Еще несколько таких баз есть в Норвегии, Латвии, Эстонии, передает РИА «Новости».

    Напомним, НАТО проводило учения Nordic Response 4–15 марта. Учения проводились в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии.

    Коментарии (19)
    2 апреля 2024, 19:16 • Новости дня
    Путин рассказал о проходящем переформатировании мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Переформатирование сил происходит сейчас в мире, но не все могут с этим смириться и ищут виноватых, заявил президент России Владимир Путин на встрече с режиссером Эмиром Кустурицей.

    «Происходит изменение, переформатирование мира. Потому что новые силы, новые центры мира развиваются такими темпами, которых, наверное, история еще не знала. И эти процессы неизбежны. Просто никто не хочет из власть предержащих, в широком смысле этого слова, с этим смириться. Ищут виноватых – вот в чем проблема», – цитирует его ТАСС.

    Напомним, Путин провел встречу в Кремле с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей.

    Коментарии (11)
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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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