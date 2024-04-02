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СК: Подозреваемый в столкновении поезда и автобуса монтер был пьян
СК: Подозреваемый в столкновении поезда и автобуса в Ярославской области монтер был пьян
Правоохранители задержали монтера пути по делу о столкновении автобуса и поезда в Ярославской области, по предварительным данным, мужчина отключил автоматическое устройство заграждения переезда при приближающемся поезде, сообщил СК.
Отключение автоматического заграждения позволило проехать на пути автобусу, проведено медицинское освидетельствование задержанного, оно подтвердило у него состояние алкогольного опьянения, указало ведомство в своем Telegram-канале.
СК планирует ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого.
В понедельник в Ярославской области поезд протаранил автобус. По последним данным, жертвами столкновения стали семь человек. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отмечал, что, по предварительным данным, авария произошла из-за пьяного диспетчера.