Конгрессвумен Грин: Украина никогда не вернет деньги США

Конгрессвумен Грин: Украина никогда не вернет США потраченные деньги

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Грин в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), спикер палаты представителей США Майк Джонсон намерен передать Киеву 60 млрд долларов на следующей неделе, он назвал это «кредитом» Украине. По ее словам, убеждения о том, что Украина когда-либо вернет США все деньги, являются нелепыми и смешными. Она добавила, что только Тайвань и Израиль могут вернуть долг стране, передает РИА «Новости».

Конгрессвумен задалась вопросом, почему США бесплатно дают Тайваню и Израилю деньги на защиту их стран, но «одалживают» «деньги разоренной и коррумпированной Украине». «Почему наше правительство не способствует установлению мира на Украине? Американский народ не глуп, и ему надоело, что его кормят этим», – уточнила Грин.

Ранее сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений.

Напомним, республиканцы в Палате представителей работают над собственным пакетом помощи для Украины, который предусматривает выделение Киеву кредитов. Источники сообщают, что разрабатывает пакет помощи Украине Джонсон и председатели ряда комитетов Палаты представителей.

В марте президент США Джо Байден разрешил выделить помощь Украине на сумму до 126 млн долларов.