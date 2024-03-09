Республиканцы в Конгрессе США начали работу над своим пакетом помощи Киеву

NBC: Республиканцы в Палате представителей начали разработку проекта помощи Киеву в кредит

Tекст: Вера Басилая

Источники сообщают, что разрабатывает пакет помощи Украине спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон и председатели ряда комитетов Палаты представителей. В случае одобрения своего предложения в Конгрессе они рассчитывают не испортить отношения с теми конгрессменами, кто категорически против дальнейшей помощи Украине, передает ТАСС.

Как сообщает NBC News, инициатива подразумевает предоставление Киеву части финансовой поддержки в виде кредитов. Предполагается, что в качестве залога могут быть использованы замороженные российские активы, сообщил председатель комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США Майкл Маккол.

СМИ сообщали, что Палата представителей Конгресса США может представить новый законопроект по выделению Украине военной помощи к апрелю. Он предусматривает 66 млрд долларов для Израиля, Тайваня и Украины, которые пойдут исключительно на военную помощь.

Ранее аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft заявил, что обсуждаемый в США пакет помощи Украине в размере 60 млрд долларов не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха ВСУ.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, который ранее поддержал Сенат.