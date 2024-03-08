Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.2 комментария
В США усомнились в способности дополнительной помощи предотвратить крах Украины
Обсуждаемый в США пакет помощи Украине не поможет Киеву избежать краха, пишет аналитик Марк Эпископос в статье для Responsible Statecraft.
По его мнению, пакет помощи в размере 60 млрд долларов не предотвратит сохраняющуюся угрозу краха, но, вероятно, даст ВСУ шанс на жизнь в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».
Эпископос также отметил, что в рядах ВСУ наблюдается острая нехватка личного состава, эту проблему Запад не в состоянии решить «без прямого военного вмешательства».
Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен указывал, что почти все капиталовложения, которые США сделали «для защиты Украины», были потрачены в самих США.