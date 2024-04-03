Сенаторы США выразили готовность согласиться на поддержку Украины в кредит

Hill заявила о готовности Сената США согласиться на «концепцию кредита» для поддержки Украины

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Hill, сенаторы готовы принять любое предложение от Палаты представителей из-за проблем Украины на фронте, передает ТАСС.

Так, сенатор-демократ Лафонза Батлер сказала, что «в какой бы форме» предложение ни поступило, Сенат «должен эту форму принять», хотя предложения самого Сената были бы предпочтительнее. Однако она «не хочет снова проходить через все это в Сенате».

Сенаторы-республиканцы тоже переживают «чувство смирения» относительно идеи помощи Украине в кредит, пишет издание. Сенатор Митт Ромни сказал, что «особой разницы нет, потому что маловероятно, что Украина когда-либо вернет долг». Прежде он критиковал помощь Украине в формате займа.

31 марта Джонсон сообщил о готовности вынести в Палате представителей вопрос о возобновлении помощи Киеву после ее возвращения с пасхальных каникул. Нижняя палата Конгресса вернется к работе 9 апреля.

Джонсон хочет включить в проект закона предложения о «концепции кредита», который Украина вернет «в правильное время», и об использовании «конфискованных активов российских олигархов». Также Джонсон добивается наращивания экспорта природного газа.

Напомним, республиканцы в Палате представителей работают над собственным пакетом помощи для Украины, который предусматривает выделение Киеву кредитов. Источники сообщают, что разрабатывает пакет помощи Украине Джонсон и председатели ряда комитетов Палаты представителей.