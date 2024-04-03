В МИД заявили о готовности ответить Сеулу на санкции против судов

В МИД России заявили о готовности ответить Сеулу на санкции в отношении судов

Tекст: Кристина Цыцура

Захарова назвала рестрикции Сеула «недружественным шагом» который «вызывает глубокое сожаление», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что введение нелегитимных санкций будет иметь негативные последствия для отношений с Россией.

«Ответ, конечно, будет дан, как мы всегда это делаем», – отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что сотрудничество России с КНДР не противоречит международному праву, а Москва привержена выполнению резолюций Совбеза ООН.

Ранее Южная Корея ввела санкции против двух российских организаций и граждан РФ за якобы связь с программами КНДР.