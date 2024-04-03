Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
В МИД заявили о готовности ответить Сеулу на санкции против судов
В МИД России заявили о готовности ответить Сеулу на санкции в отношении судов
Россия ответит на санкции, введенные Южной Кореей против двух российских судов, якобы занимающихся транспортировкой боеприпасов между Северной Кореей и Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова назвала рестрикции Сеула «недружественным шагом» который «вызывает глубокое сожаление», передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что введение нелегитимных санкций будет иметь негативные последствия для отношений с Россией.
«Ответ, конечно, будет дан, как мы всегда это делаем», – отметила Захарова.
Дипломат напомнила, что сотрудничество России с КНДР не противоречит международному праву, а Москва привержена выполнению резолюций Совбеза ООН.
Ранее Южная Корея ввела санкции против двух российских организаций и граждан РФ за якобы связь с программами КНДР.