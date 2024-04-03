Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Мишустин: Правительство намерено снимать барьеры для использования БПЛА
Мишустин: Правительство намерено «снимать барьеры» для более активного использования БПЛА
Правительство намерено начать «аккуратно снимать барьеры», которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, для достижения практических результатов в вопросе беспилотных авиационных систем будут аккуратно сниматься барьеры, которые мешают активно использовать БПЛА в экономике, передает ТАСС.
Напомним, нацпроект «Беспилотные авиационные системы» должен стать основным управленческим механизмом реализации стратегии развития отечественных БПЛА, которую летом утвердило правительство.